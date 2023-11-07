Бивол заявил, что вернётся на ринг в январе

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, когда планирует вернуться на ринг в следующем году.

«Я не тот человек, который любит болтать. Если у меня нет активных действий, то не хочу говорить ни о чём. Если вам нравится мой бокс, просто будьте немного терпеливее. Я вернусь в январе, и вы увидите хороший бой», — рассказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Боксёр провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.