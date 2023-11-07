Бивол заявил, что вернётся на ринг в январе
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«Я не тот человек, который любит болтать. Если у меня нет активных действий, то не хочу говорить ни о чём. Если вам нравится мой бокс, просто будьте немного терпеливее. Я вернусь в январе, и вы увидите хороший бой», — рассказал Бивол в интервью Fight Hub TV.
Боксёр провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.
Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.