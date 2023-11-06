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Менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году

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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA Дмитрия Бивола, высказался о возможном поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.
Менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Если всё сложится, то они, Top Rank и Matchroom готовы провести бой после Рамадана в следующем году. Нам нужно определиться, где драться — в Саудовской Аравии или ОАЭ», — сказал Корнилов Fight Hub TV.

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее Бивол признался, что расстроен отсутствием боёв.

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