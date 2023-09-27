Бивол признался, что расстроен отсутствием боёв

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал свои следующие поединки.

«Нет ни одного боксёра, который хотел бы драться. Я просто хочу проводить те бои, которые мне нужны. Но мне придётся драться с менее конкурентными бойцами, чтобы оставаться активным», — цитирует Бивола The Ring.

Россиянин провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Сауль Альварес признался, что до сих пор не может признать своё поражение от Бивола.