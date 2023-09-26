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Альварес признался, что до сих пор не может признать своё поражение от Бивола

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал своё поражение от россиянина Дмитрия Бивола.
Альварес признался, что до сих пор не может признать своё поражение от Бивола
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«Я не был готов на 100%, моя рука была не в порядке. За неделю до боя я травмировал ребро. Я не должен был драться. Это поражение болит в моём сердце, я до сих пор не смог принять то поражение», — сказал Альварес Hugo Sanchez Presenta.

32-летний мексиканец в мае прошлого года проиграл российскому боксёру и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полутяжёлой весовой категории. После боя Альварес заявил о желании провести реванш.

Ранее Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло.

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