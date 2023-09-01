Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что может сменить весовую категорию из-за боя с американцем Джермеллом Чарло.

«Да, если Чарло победит Канело, я бы хотел провести с ним поединок. Это не значит, что я хочу драться во втором среднем весе. Я предпочитаю биться в своём дивизионе. Но, если будет достаточно хорошее предложение, я готов спуститься вниз», — цитирует Бивола DAZN.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

В последнем бою Чарло победил Брайана Кастаньо нокаутом (в мае 2022 года). Следующий поединок американец проведёт с Саулем Альваресом 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Бивол вернётся на ринг до конца 2023 года.