Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло
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«Да, если Чарло победит Канело, я бы хотел провести с ним поединок. Это не значит, что я хочу драться во втором среднем весе. Я предпочитаю биться в своём дивизионе. Но, если будет достаточно хорошее предложение, я готов спуститься вниз», — цитирует Бивола DAZN.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.
Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
В последнем бою Чарло победил Брайана Кастаньо нокаутом (в мае 2022 года). Следующий поединок американец проведёт с Саулем Альваресом 30 сентября.
Ранее сообщалось, что Бивол вернётся на ринг до конца 2023 года.