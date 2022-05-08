Первый после Мейвезера: как Бивол победил Альвареса и в девятый раз защитил титул WBA в полутяжёлом весе

Дмитрий Бивол взял верх над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA. Россиянин доминировал на протяжении большей части схватки и нанёс почти в два раза больше ударов, но судьи отдали ему всего на один раунд больше — 115:113. Тем не менее Бивол всё же провёл девятую защиту пояса и нанёс мексиканцу второе поражение в карьере.

Поединок Дмитрия Бивола с Саулем Альваресом можно было смело назвать самым ожидаемым в первой половине 2022 года. И во многом благодаря мексиканцу. За последние годы тот твёрдо укрепился в статусе одной из главных звёзд мирового бокса, а каждое его появление в ринге привлекает огромное внимание болельщиков по всему миру. На этот же раз ему ещё и противостоял заметно превосходящий его в антропометрии соперник, что лишь увеличивало уровень ожиданий. И хотя речь шла не о долгожданном переходе Канело в первый тяжёлый вес, ажиотаж всё равно был на пределе.

Несмотря на то что Бивол на этот раз представал в роли Голиафа, мало кто действительно верил в его способность шокировать мир и нанести Альваресу второе поражение в карьере. И это при том, что россиянин не только имел преимущество в антропометрии и идеальный послужной список, но по подбору навыков представлялся для мексиканца чуть ли не самым неудобным оппонентом со времён Геннадия Головкина. Отличная работа ног, великолепная защита, мощный и хлёсткий джеб вкупе с умением работать на дистанции — всё это, впрочем, не впечатляло ни экспертов, ни самого Сауля. В преддверии битвы он хоть и отдавал дань уважения противнику, но открыто говорил о желании нокаутировать его. Да и в целом выглядел предельно уверенным в своём успехе.

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Бивол же был гораздо более осторожен в суждениях, но уж точно не производил впечатление спортсмена, потерявшего веру в себя. Он прекрасно понимал, что на арене T-Mobile его ждёт самый большой вызов в карьере, но при этом осознавал, за счёт чего может взять верх. Даже глава Matchroom Boxing Эдди Хирн хоть и отдавал предпочтение Канело, но восхищался спокойствием Дмитрия перед большой схваткой.

И Бивол действительно предстал в ринге максимально хладнокровным и сосредоточенным. С первых же раундов он смотрелся уверенно и великолепно использовал свои сильные стороны. Жалящий джеб помогал ему удерживать Альвареса на удобной для себя дистанции и не позволять тому атаковать сериями. Да, иногда россиянин довольно опрометчиво отходил назад по прямой и оказывался спиной к канатам, но быстро выбирался из сложного положения. При этом самую большую опасность несли комбинации Дмитрия из трёх-четырёх ударов, к которым Сауль был совершенно не готов.

Тем не менее удерживать высокий темп на протяжении всех четырёх первых раундов у Бивола не получилось. Канело вовремя спохватился и в третьем отрезке заметно прибавил, вследствие чего стал всё чаще зажимать соперника у канатов. И хотя размашистые боковые практически не доходили до цели, фирменный апперкот продолжал нести огромную угрозу. В двух раундах подряд мексиканец несколько раз нащупывал челюсть россиянина ударом снизу и давал понять, что любая ошибка оппонента может стать фатальной.

Команда Бивола явно извлекла урок из этих раундов. В пятом действующий чемпион стал не только чаще идти вперёд, но и вновь подключать многоударные комбинации. Канело не оставалось ничего иного, как отступать, а схватка начала напоминать первый бой между Альваресом и Геннадием Головкиным. Временами мексиканец подолгу стоял у канатов в надежде поймать противника на контратаке, но лишь позволял тому набивать очки.

В начале шестой трёхминутки Бивол взял небольшую передышку. Альварес почувствовал это и попытался включить жёсткий прессинг, но хватило его ненадолго. И хотя сам Дмитрий явно экономил силы, смотрелся предпочтительнее. Пусть он и не выбрасывал так много, как обычно, но понемногу поддавливал и постоянно угрожал джебом. Сауль по-прежнему ничего не мог поделать с передней рукой соперника и практически не имел доступа к ближней дистанции.

Как оказалось впоследствии, именно с этого момента превосходство Бивола стало постепенно нарастать. Альварес явно чувствовал себя не в своей тарелке, а обилие промахов сказывалось не только на психологии, но и на физике. Канело замедлился и «задышал», вследствие чего не только стал делать ещё более длительные перерывы между атаками, но и пропускать в ближнем бою. Дмитрий окончательно осмелел и не только разбивал визави фирменным джебом, но и доминировал в жёстком размене, подключая хлёсткие хуки.

В итоге по истечении восьми раундов Бивол почти вдвое превзошёл Альвареса по числу попаданий (98:51) и ни разу не позволил тому исполнить двузначное число ударов в ходе одной трёхминутки. Забегая вперёд, за всю схватку это удастся Канело лишь дважды — в девятом и 11-м отрезках, но Дмитрий всё равно будет активнее и точнее.

Впрочем, наверняка даже в этот момент многие верили, что Сауль способен переломить ход битвы. В поединке с Сергеем Ковалёвым он также очень много пропускал и нанёс гораздо меньше ударов, чем визави, но в решающий момент нашёл брешь в обороне россиянина и отправил его в глубочайший нокаут. Можно было предполагать, что в этот раз Канело решил реализовать тот же сценарий и вновь приберёг всё самое интересное на концовку. Однако ожидания не оправдались.

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В чемпионских раундах Бивол смотрелся ещё ярче, чем ранее, и буквально не давал мексиканцу поднять голову. Временами тот смотрелся абсолютно потерянным, что находило подтверждение в довольно странном поведении. Например, в одном из эпизодов он полез в клинч, после чего поднял чемпиона на плечи и несколько секунд держал в воздухе. Сложно сказать, чего он хотел добиться таким образом, но на действиях Дмитрия это никоим образом не сказалось. За последние шесть минут он нанёс суммарно 36 ударов и на высокой ноте завершил важнейший поединок в карьере.

По итогам схватки мало у кого могли возникнуть сомнения относительно победителя. Эксперт стриминговой платформы DAZN Крис Мэнникс отдал Биволу девять раундов из 12, уверенность в успехе россиянина выразил и экс-чемпион в среднем весе Шон Портер. Однако вердикт судейской коллегии во многом удивил. Те хоть и встали на сторону россиянина, но отдали ему на один отрезок больше, чем мексиканцу (115:113). Тем не менее Дмитрию всё же удалось не повторить судьбу Головкина и взять верх.

Бивол одержал 20-ю победу в карьере и остался непобеждённым, в девятый раз защитив титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA. А также встал в один ряд с легендарным Флойдом Мейвезером — младшим. До настоящего момента Альварес проигрывал лишь ему.