Бивол — о победе над Альваресом: я доказал всем, что я лучший

Россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в титульном поединке Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Спасибо всем болельщикам. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Спасибо большое, Сауль, за бой. Я очень уважаю тебя и твою команду», — заявил Бивол после боя.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьих и одно поражение.

Ранее Бивол ответил Виталию Кличко, который призвал отстранить его от боя с Альваресом.