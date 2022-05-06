Бивол ответил Кличко, который призвал отстранить его от боя с Альваресом

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол отреагировал на заявление бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева Виталия Кличко, в котором он призвал не допустить россиянина к бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«На протяжении всей его карьеры я поддерживал его. Мне нравилось, как он дрался. Я был рад, когда он побеждал. Но он спортсмен и должен знать, что политика и спорт — это разные вещи. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», — сказал Бивол в эфире YouTube-аккаунала iFL TV.

Поединок между Биволом и Альваресом пройдёт в ночь с 7 на 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Россиянин проведёт девятую защиту титула WBA, а Альварес во второй раз в карьере попытается завоевать чемпионский пояс.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что команда россиянина не беспокоится относительно работы судей во время поединка с Альваресом.