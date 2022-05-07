Потенциальные чемпионы: кто из российских боксёров может завоевать пояса в тяжёлых категориях

Несмотря на санкции со стороны международных федераций, российские боксёры продолжают отстаивать своё место в элите и бороться за титулы чемпионов мира. Алексей Егоров в июне сразится с действующим обладателем пояса WBA в первом тяжёлом весе Арсеном Гуламиряном, а Алексей Папин проведёт разминочный бой на родине, после чего может воспользоваться статусом обязательного претендента и провести реванш с обладателем трофея WBC Илунгой Макабу. В свою очередь, Арсланбек Махмудов и Мурат Гассиев занимают лидирующие позиции в рейтинге тяжёлого веса, а Максим Власов не оставляет попыток завоевать трофей в дивизионе до 79,3 кг.

Арсланбек Махмудов и Мурат Гассиев (тяжёлый вес)

С уходом Александра Поветкина многим могло показаться, что Россия осталась без сильных представителей в самом престижном боксёрском дивизионе. Однако уже сейчас на некогда принадлежавшее Русскому Витязю место претендуют сразу несколько претендентов. На общем фоне выделяется Арсланбек Махмудов — непобеждённый гигант из Моздока, имеющий в идеальном послужном списке 14 выигранных боёв, каждый из которых завершился нокаутом, причём лишь в четырёх случаях его соперникам удалось продержаться более трёх минут.

В целом путь Махмудова в профессиональном боксе очень похож на тот, что прошёл Артур Бетербиев. Сразу после окончания любительской карьеры, он перебрался в Канаду, где подписал соглашение с промоутерской компанией Eye of the Tiger Management, составив компанию соотечественнику. Именно там он и провёл большую часть профессиональных поединков, за исключением одного — в июле 2021-го съездил в мексиканскую Куэрнаваку, где за 30 секунд уничтожил чеха Павела Соура и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABA, добавив его к уже имевшемуся поясу NABF.

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Сейчас именно Махмудов — один из наиболее защищённых российских боксёров, если речь идёт о санкциях. Пусть у него пока нет канадского гражданства, но длительный опыт выступлений за рубежом явно сыграет ему на пользу в том случае, если промоутерам удастся выбить ему бой за титул чемпиона мира. А это может произойти уже в ближайшее время. Арсланбек занимает шестое место в рейтингах WBC и WBA, следовательно, уже может рассматриваться как один из соискателей пояса.

В феврале он взял верх над первым звёздным оппонентом в карьере, менее чем за шесть раундов расправившись с Мариушем Вахом, и если победит ещё одного топа, то сможет считаться полноправным участником чемпионской гонки. Особенно если Тайсон Фьюри сдержит слово и повесит перчатки на гвоздь, оставив вакантным звание чемпиона Всемирного боксёрского совета.

С Муратом Гассиевым всё несколько сложнее. Да, в рейтинге IBF он стоит достаточно высоко (на восьмой строчке), но после перехода в тяжёлый вес не может похвастаться ни регулярными выступлениями, ни победами над сильными противниками. Нури Сефери приехал в Москву в разобранном состоянии, а Михаэль Валлиш с треском проигрывал всем сильным бойцам.

Относительно серьёзным испытанием мог стать украинец Александр Руденко, но Мурат сломал руку и отказался от схватки. И, судя по всему, повреждение вновь оказалось серьёзным. Ведь как иначе объяснить его последующий отказ сразиться с Филиппом Хрговичем за статус претендента на пояс Международной боксёрской федерации.

Если верить самому россиянину, он уже восстановился от травмы и активно тренируется в зале, но уверенности в его триумфальном возвращении нет. С одной стороны, он по-прежнему молод и имеет огромный потенциал, но проблемы со здоровьем заставляют сомневаться в способности его реализовать. И так считают не только многие фанаты, но и глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв. В декабре он открыто сказал спортсмену, что его время ушло.

Алексей Папин и Алексей Егоров (первый тяжёлый вес)

В скором времени достойные сменщики могут появиться и у самого Гассиева, ранее владевшего двумя трофеями в дивизионе до 90,7 кг. Уже сейчас двое россиянин входят в топ-3 категории по версиям WBC и WBA, но если Алексей Папин лишь надеется добиться права сразиться за пояс, то Алексей Егоров получит его уже совсем скоро. 4 июня в Ереване он померится силами в Арсеном Гуламиряном в перенесённом поединке. Изначально соперники должны были встретиться друг с другом в Екатеринбурге в декабре 2021-го, но француз снялся из-за проблем со здоровьем.

В пользу Егорова говорит и то, что после перехода в профессионалы он ни разу не уступал и к 30 годам «набил» неплохой рекорд — 11-0. И хотя большая часть схваток с его участием прошла на родине, россиянин успел подраться и за границей. Летом 2018 года он устроил мини-турне по США и с разницей в 48 суток одержал две досрочные победы — над джорнименом Лютером Смитом и некогда перспективным Латифом Кайоде.

Папин же таким опытом не обладает. Все 14 боёв с его участием состоялись в России, там же пройдёт и следующий. Как сообщили в промоутерской компании «Мир бокса», сейчас тяжеловес находится в Краснодаре, а в мае — июне проведёт поединок, который станет для него первым с апреля 2021-го. Тогда он за 130 секунд разобрался с Вацлавом Пейсаром, после чего перенёс две операции — на локтевом и плечевом суставах.

Возможно, именно с длительным простоем и связано намерение Папина подраться в России, где пока невозможна организация сражений за титул чемпиона мира. Он уже сейчас является обязательным претендентом на пояс WBC и может рассчитывать на встречу с Илунгой Макабу, но вместо этого предпочитает провести разминочный бой, вероятно, с целью набрать форму перед важнейшим реваншем. В 2019 он уже бился с конголезцем и уступил решением большинства судей.

Максим Власов (полутяжёлый вес)

Не оставляет попыток стать чемпионом и 35-летний боксёр из Самары. За свою карьеру Максим Власов успел попробовать свои силы в четырёх дивизионах и неоднократно находился в шаге от желаемого, но в ключевой момент оступался. Последний раз это произошло в апреле 2021-го, когда он в близком бою проиграл Джо Смиту — младшему. Двое судей увидели небольшое преимущество американца в ринге (115—113, 115—112), а третий определил ничью. Таким образом, россиянин упустил шанс завоевать пояс и встать в один ряд со своими соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

И хотя Власов по-прежнему остаётся в тройке сильнейших полутяжеловесов по версии WBO, его задача по восхождению на трон заметно осложнилась. В июне Смит должен сразиться с Бетербиевым в объединительном поединке, после чего предельно осязаемой станет схватка за звание абсолютного чемпиона в дивизионе. Мировые боксёрские и промоутерские организации вряд ли упустят возможность устроить такое громкое и прибыльное событие.

И даже если Максиму удастся получить статус первого претендента, ему придётся ждать своей очереди. Кстати, сделать это также будет непросто. Выше него располагается не только топовый проспект Хильберто Рамирес, но и Энтони Ярд, известный российским болельщикам по дуэли с Сергеем Ковалёвым. Тогда он уступил нокаутом в 11-м раунде, но добился заметного прогресса и вновь вернулся на лидирующие позиции в категории.