Названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Папиным и Макабу
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Как сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», предварительная дата боя — 3 сентября.
«Есть предложение команды Макабу провести его в Конго, сейчас оно обсуждается. Других деталей пока нет, но есть договорённость и совместное желание провести этот бой», — заявил глава промоутерской компании Андрей Рябинский.
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