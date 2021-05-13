Названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Папиным и Макабу

Российский боксёр Алексей Папин в сентябре проведёт поединок с чемпионом мира в первом тяжёлом весе Всемирного боксёрского совета (WBC) Илунгой Макабу из Демократической Республики Конго.

Как сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», предварительная дата боя — 3 сентября.

«Есть предложение команды Макабу провести его в Конго, сейчас оно обсуждается. Других деталей пока нет, но есть договорённость и совместное желание провести этот бой», — заявил глава промоутерской компании Андрей Рябинский.

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