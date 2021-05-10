Тайсон уверен, что Мейвезер легко победит братьев-блогеров Логана и Джейка Полов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о противостоянии экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с братьями-блогерами Логаном Полом и Джейком Полом.

Reuters