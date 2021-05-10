Тайсон уверен, что Мейвезер легко победит братьев-блогеров Логана и Джейка Полов

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о противостоянии экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с братьями-блогерами Логаном Полом и Джейком Полом.
Тайсон уверен, что Мейвезер легко победит братьев-блогеров Логана и Джейка Полов
  • Reuters

«Никто из братьев не сможет победить... Флойд прибьёт их обоих!» — заявил Тайсон на YouTube-канале TMZSports.

6 июня Мейвезер должен провести бой с одним братьев — Логаном Полом.

Ранее Джейк Пол прокомментировал инцидент с Мейвезером.

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