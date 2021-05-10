Тайсон уверен, что Мейвезер легко победит братьев-блогеров Логана и Джейка Полов
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о противостоянии экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с братьями-блогерами Логаном Полом и Джейком Полом.
- Reuters
«Никто из братьев не сможет победить... Флойд прибьёт их обоих!» — заявил Тайсон на YouTube-канале TMZSports.
6 июня Мейвезер должен провести бой с одним братьев — Логаном Полом.
Ранее Джейк Пол прокомментировал инцидент с Мейвезером.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»