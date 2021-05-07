Блогер Джейк Пол прокомментировал инцидент с Мейвезером

Блогер Джейк Пол высказался о своей потасовке с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Я украл у него кепку, потому что он крадёт у людей деньги своими скучными боями… На улицах уже поговаривают, что Флойд собирается отправить за мной своих молодчиков, чтобы меня убить или покалечить… Если я умру — знайте: я умер из-за кепки», — цитирует Джейка Пола BoxingScene.

6 июня Мейвезер должен провести бой с братом Джейка Пола — блогером Логаном Полом.

Джейк Пол и Мейвезер повздорили после пресс-конференции, на которой Мейвезер выразил готовность побить обоих братьев за один вечер. Джейк подошёл к спортсмену и отнял у того бейсболку, что привело к потасовке.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что ему стыдно за Мейвезера после инцидента с блогером Полом.