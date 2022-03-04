Потеря места в рейтинге и проблемы с организацией боёв: как санкции отразятся на российских боксёрах

Ведущие международные боксёрские организации приняли жёсткие меры в отношении России. Отныне на территории страны запрещено проводить титульные поединки как за мировые, так и за региональные пояса, а отечественные спортсмены в ближайшее время будут исключены из всех рейтингов. Как подобные санкции могут повлиять на карьеру Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева и других звёзд — в материале RT.

Беспрецедентное давление на российский спорт продолжает набирать обороты. На уходящей неделе руководители подавляющего большинства международных федераций практически изолировали отечественных атлетов от остального мира (включая паралимпийцев), а саму Россию лишили всех значимых встреч и турниров. Разумеется, коснулась изоляция и профессионального бокса.

Сначала о санкциях сообщили во Всемирной боксёрской ассоциации. В связи со сложившейся ситуацией россияне были исключены из рейтингов весовых категорий, также им было запрещено использовать флаг и гимн. Действующие чемпионы сохраняли свои звания, но их статус впоследствии также мог быть рассмотрен специальной комиссией. При этом WBA оставила за собой право исключить из табели о рангах любого атлета, выступающего в поддержку военных действий в Украине.

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Впоследствии с аналогичной инициативой выступили другие крупные организации. WBC, WBO и IBF опубликовали совместный пресс-релиз с итогами голосования по вопросу введения специальных мер в отношении российских боксёров. На повестку были вынесены два предложения — запрет на проведение титульных поединков на территории России и исключение местных спортсменов из всех рейтингов. Оба были поддержаны абсолютным большинством.

Таким образом, в сложном положении оказались те, кто сейчас занимают лидирующие позиции в мировом боксе. Среди них обладатели поясов в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, а также регулярный чемпион в первом полусреднем дивизионе Раджаб Бутаев. При этом двум последним повезло чуть больше. Оба владеют титулами по версии WBA и не должны лишиться их в ближайшее время.

При этом нельзя утверждать, что договорённости о проведении боя между Биволом и Саулем Альваресом останутся в силе. Стороны уже анонсировали суперпоединок, но заявления WBA вполне могут внести корректировки в планы промоутеров. Так, в компании «Мир бокса» отказались давать комментарии по этой теме. Ситуация меняется каждый день, и не исключено, что команда Канело решит отказаться от встречи с россиянином и подыскать другого оппонента. Хотя менеджер бойца сохраняет оптимизм.

«Дмитрий вместе с командой сейчас находится на пути в Лос-Анджелес. На днях состоится официальная пресс-конференция. Далее он приступит к второму этапу своей подготовки на нашей тренировочной базе в Индио, Калифорния. Бой Бивола с Альваресом на данный момент остаётся в силе, как и следующий поединок Раджаба Бутаева», — пояснил Вадим Корнилов «Матч ТВ».

В случае с Бетербиевым всё сложнее. Он владеет поясами WBC и IBF — организаций, которые также выступили за исключение россиян из рейтингов, но в то же время не уточнили, затронут ли эти санкции чемпионов. Но даже если Артур продолжит удерживать трофеи, его поединок с обладателем титула WBO Джо Смитом — младшим всё равно находится под большим вопросом. В середине февраля глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял, что объединительный бой запланирован на июнь, но в нынешней ситуации всё не так однозначно.

Если одни могут пострадать от санкций в будущем, то другие уже ощутили их последствия на себе. Речь идёт о Евгении Тищенко и Магомеде Курбанове, которые в марте должны были принять участие в титульных схватках. Первому предстояло сразиться с чемпионом мира WBA в первом тяжёлом весе Риядом Мерхи, а второму — отстаивать пояс WBO International в первой средней категории в дуэли с Патриком Тейшейрой.

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«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесён. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксёрских федераций и вернёмся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», — сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

На первый взгляд, логичным видится перенос схваток с участием Тищенко и Курбанова за рубеж — в страны, имеющие право устраивать поединки за пояс. Например, в ОАЭ, где может пройти сражение Бивола с Альваресом. Вопрос лишь в том, устроит ли это самих спортсменов и их промоутеров, рассчитывавших организовать дуэли с их участием на родине. Например, интернациональный чемпион в полулёгком весе Альберт Батыргазиев не планирует поступать таким образом.

«Бой Альберта планируется на конец марта — начало апреля, сейчас даты согласовываются. Он должен пройти в Саранске, согласовываем, какой канал его будет транслировать. Бой планировался с защитой титула IBF, но в связи с последними событиями он будет просто рейтинговый, десятираундовый», — сказал ТАСС тренер олимпионика Эдуард Кравцов.

В сложной ситуации оказался и ещё один российский боксёр, который уже в 2022 году мог претендовать на трофей. 19 февраля Заур Абдуллаев нокаутировал звёздного ветерана Хорхе Линареса и отстоял пояс WBC Silver в лёгком весе. Таким образом, он не только получил возможность взять реванш у Дэвина Хейни, но и завоевать титул чемпиона мира. Стоит отметить, что эту битву изначально было бы непросто устроить в связи с желанием американца помериться силами с Джорджем Камбососом, но теперь шансы увидеть её в ближайшее время будут стремиться к нулю.

Однако если Тищенко, Курбанов и Абдуллаев владеют региональными титулами и в теории могут получить приглашение подраться за рубежом, где схватка с их участием будет санкционирована, то менее известные коллеги могут лишиться возможности выступать на высоком уровне. В России они не смогут биться под эгидой основных ассоциаций, что резко снизит шансы проверить себя в дуэли с приличными оппонентами, а предложение из-за границы вряд ли поступит. Таким образом, они обречены выходить на ринг против не самых известных противников, что серьёзно затормозит развитие их карьеры.