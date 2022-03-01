WBA временно исключила российских боксёров из рейтинга

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняло решение временно исключить российских и белорусских боксёров из рейтинговых списков.

Решение будет пересматриваться ежемесячно, сообщает пресс-служба организации.

При этом действующие чемпионы мира или регионов сохранят свой статус.

Также в России не будут проходит бои под эгидой WBA. Российским и белорусским официальным лицам запрещается участвовать в соревнованиях.

Уточняется, что все решения приняты в связи с ситуацией на Украине.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о титульном бое российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.