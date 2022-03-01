Глава UFC пытается сохранить бои с участием российских бойцов
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«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов», — цитирует Уайта The Underground.
Он добавил, что в сложные времена профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Уайт подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы все запланированные бои состоялись.
Александр Волков может столкнуться с трудностями с въездом в Великобританию на турнир UFC, который пройдёт 19 марта.
Ранее Уайт заявил, что участие Ислама Махачева в титульном бое UFC на стадии обсуждения.