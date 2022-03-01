Глава UFC пытается сохранить бои с участием российских бойцов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможное введение санкций в отношении российских бойцов смешанных единоборств.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов», — цитирует Уайта The Underground.

Он добавил, что в сложные времена профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Уайт подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы все запланированные бои состоялись.

Александр Волков может столкнуться с трудностями с въездом в Великобританию на турнир UFC, который пройдёт 19 марта.

Ранее Уайт заявил, что участие Ислама Махачева в титульном бое UFC на стадии обсуждения.