Глава UFC пытается сохранить бои с участием российских бойцов

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможное введение санкций в отношении российских бойцов смешанных единоборств.
Глава UFC пытается сохранить бои с участием российских бойцов
  • Gettyimages.ru
  • © Zhe Ji

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов», — цитирует Уайта The Underground.

Он добавил, что в сложные времена профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Уайт подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы все запланированные бои состоялись.

Александр Волков может столкнуться с трудностями с въездом в Великобританию на турнир UFC, который пройдёт 19 марта.

Ранее Уайт заявил, что участие Ислама Махачева в титульном бое UFC на стадии обсуждения.

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