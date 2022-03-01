Битва титанов: почему бой Бивола с Альваресом — главное событие года в российском боксе

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрий Бивол сразится с Саулем Альваресом. Поединок состоится 7 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В случае победы россиянин может укрепиться в статусе одного из сильнейших боксёров мира.

На протяжении последних месяцев следующий поединок Сауля Альвареса оставался одной из самых обсуждаемых тем в мировом боксе. Ходили слухи, что мексиканец намерен перебраться в первый тяжёлый вес и постараться войти в элитный клуб спортсменов, завоёвывавших пояса в пяти разных весовых категориях. Однако Канело по тем или иным причинам решил повременить с этим, но согласился на не менее сложное испытание. Он решил вновь испытать себя в полутяжёлом дивизионе и сразиться с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

Как сообщает BoxingScene, Альварес подписал контракт с DAZN на два боя. 7 мая он подерётся и Биволом в Лас-Вегасе и постарается завоевать пояс. В случае успеха мексиканец вернётся на ринг уже в сентябре и в третий раз померится силами с Геннадием Головкиным. При этом сообщается, что в качестве промоутера Канело в грядущих поединках будет выступать глава Matchroom Boxing Promotions Эдди Хирн, а гонорар спортсмена может достичь отметки $100 млн. Впоследствии стриминговая платформа подтвердила факт соглашения с боксёром, но не стала называть сумму вознаграждения.

На первый взгляд, выбор Альвареса сложно назвать логичным. Победа над условным Илунгой Макабу позволяла ему стать чемпионом в пяти категориях и сравняться по этому показателю с Флойдом Мейвезером — младшим, Шугар Реем Леонардом и Томасом Хирнсом, ещё больше укрепив своё наследие. Успех в битве с Биволом не сможет обеспечить ему подобного, ведь ранее он уже завоёвывал пояс в полутяжёлом весе. В ноябре 2019 года Сауль нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у него титул WBO, который впоследствии ни разу не защитил. Вместо этого он спустился в более удобный для него второй средний дивизион, где впоследствии взял трофеи по всем четырём престижным версиям.

И есть все основания предполагать, что на этот раз заполучить пояс ему будет гораздо сложнее. При всём уважении к Ковалёву, на момент встречи с Канело он прошёл свой пик и уже находился не в лучшей форме. Ему исполнилось 36 лет, а в пассиве значились суммарно три поражения от Андре Уорда и Элейдера Альвареса, причём два последних были досрочными. Да и в плане стиля великолепно защищающийся и резко контратакующий Канело представлялся для него крайне неудобным оппонентом. В итоге Сергею так и не удалось найти ключи к обороне Сауля, а в поздних раундах началась сказываться разница в возрасте, помноженная на обилие пропущенных ударов. Как итог — тяжёлый нокаут в 11-й трёхминутке.

Но если ярко атакующий, но в то же время прямолинейный Ковалёв казался лёгкой мишенью для Альвареса, то о Биволе подобного сказать нельзя. Стилистически Дмитрий является одним из самых неудобных оппонентов, с которыми Сауль когда-либо встречался. Чемпион WBA отличается великолепной работой ног, отлично держит дистанцию и практически не пропускает. До настоящего момента россиянин перебоксировал всех своих противников и ни разу не был на грани поражения.

Да, за свою карьеру Бивол ни разу не бился с бойцом калибра Альвареса. Серьёзных соперников было более чем достаточно, но настолько разноплановых и мастеровитых не попадалось. В один ряд с Канело нельзя поставить ни действующего чемпиона WBO Джо Смита, ни бывшего обладателя пояса WBC Жана Паскаля. Поэтому для Дмитрия грядущая схватка станет самым серьёзным испытанием, а по её итогам он либо встанет в один ряд с сильнейшими боксёрами планеты, либо повторит судьбу Ковалёва.

Несомненно, соглашаясь биться с мексиканцем, россиянин сильно рискует. Но в его случае этот риск можно считать оправданным. 7 мая он наверняка получит самый большой гонорар в карьере, а при удачном исходе может и войти в историю. До настоящего момента справиться с Альваресом удавалось лишь одному человеку — Флойду Мейвезеру, по праву считающемуся одним из величайших боксёров. И если Дмитрий сумеет повторить это достижение, то получит статус суперзвезды и привлечёт максимальное внимание как к себе в частности, так и к полутяжёлому дивизиону в целом.

Да, победа над Альваресом не приблизит Бивола к его другой цели — статусу абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. Даже наоборот, в случае поражения он не только лишится титула, но и будет вынужден начинать всё практически сначала. Как минимум ему будет необходимо получить звание обязательного претендента, что может занять определённое время. А россиянин вряд ли хочет тратить лучшие годы на повторение пройденного. Кроме того, в ходе схватки Канело может указать на его слабые места, чем впоследствии будут пытаться пользоваться будущие оппоненты. Не стоит сомневаться, что расчётливый мексиканец уже наметил точки, в которые собирается бить. В противном случае он бы просто не согласился на эту авантюру с возвращением в дивизион до 79,3 кг.

Интересно и то, как потенциальный триумф Бивола отразится на его сотрудничестве с RCC Boxing Promotions. В декабре боксёр подписал контракт на три боя, но пока провёл лишь один — с Умаром Саламовым. Второй был отложен ввиду дуэли с Альваресом, а в случае успеха есть основания полагать, что с возвращением в Екатеринбург вновь придётся повременить. Иностранные промоутеры наверняка сделают всё от них зависящее, чтобы заработать на россиянине как можно больше, и постараются вновь привезти его в США. В перспективе реванш с Канело наверняка вызвал бы колоссальный ажиотаж в боксёрском мире и позволил заработать ещё больше.

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Тем не менее в RCC Boxing уверены, что их контракту с Биволом ничего не угрожает. За несколько дней до официального анонса боя с Альваресом в промоушене заявили, что в 2022 году намерены устроить схватку с участием Дмитрия на родине.

«Насчет боя Бивола и Альвареса, то этот вопрос практически решённый, и, скорее всего, он состоится. Мы в курсе этих переговоров. Ещё до подписания соглашения с Биволом мы обговаривали все эти моменты… Но наши планы не рушатся, а просто сдвигаются. Я уверен, что у Димы есть все шансы на победу, они точно больше, чем у предыдущих соперников Альвареса. Канело будет очень тяжело… У нас остаются планы проведения боя Бивола в России в этом году. У нас будут шоу в сентябре и декабре, и на одном из них Дима может выступить», — заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов «Матч ТВ».

Функционер не исключил, что в конце года зрители смогут увидеть долгожданный объединительный поединок между Биволом и Артуром Бетербиевым. По слухам, в июне последний постарается забрать титул WBC и Джо Смита и вплотную подойти к завоеванию статуса абсолютного чемпиона.

«Что касается встречи Бивола с Бетербиевым, то, как вы знаете, ведутся переговоры о встрече Бетербиева и Джо Смита на июнь, и в этом поединке, считаю, шансов у Смита очень мало. И если Бивол сохранит пояс, то их встреча просится на декабрь», — добавил Титов.