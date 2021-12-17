«Не вижу в нём ничего сверхъестественного»: Бивол о переговорах с Альваресом, встрече с Бетербиевым и бое с Саламовым

В Сауле Альваресе нет ничего сверхъестественного. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Бивол. По словам чемпиона мира, его команда вела переговоры о встрече с представителями мексиканца, но соглашения достичь не удалось. Также спортсмен объяснил, почему не очень хотел боксировать с Умаром Саламовым, рассказал, что мешает провести поединок с Артуром Бетербиевым, и назвал несколько коллег, которые удивили его в уходящем году.

— Насколько вы довольны своим выступлением в поединке с Умаром Саламовым?

— Хватает моментов, над которыми нужно поработать. Я не чувствую, что выступил на 100%. У меня есть потенциал для роста. Тем не менее доволен.

— Как ваши действия на ринге охарактеризовал тренер Геннадий Юрьевич Машьянов?

— Мы ещё не успели пообщаться. На эмоциях отправились в отель, собрали вещи и улетели. Всё происходило ночью, и не было времени, чтобы обсудить поединок. Думаю, на днях встретимся и поговорим. В целом Геннадий Юрьевич доволен, он считает, у меня многое получалось. Единственное, сказал, что я был закрепощён в начале боя. Он хотел, чтобы я был более расслаблен.

— У вас зажили все ссадины на лице. Раз нет травм, могли бы выйти на ринг через месяц?

— Нет, не готов. Даже с моральной точки зрения. Три месяца — минимальный перерыв между боями.

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— Почему вы немного отпустили Саламова после качественных шестого и седьмого раундов?

— Наверное, потому, что мало боксировал в последнее время. Я подумал, можно сэкономить силы, а у Умара к 11-му раунду накопится усталость. В этот момент можно включиться ещё более ярко, но соперник нашёл в себе резервы и проявил характер. Он до последнего раунда дрался достойно.

— Какие эмоции испытали, подписав соглашение с RCC на три поединка?

— Безусловно, это порадовало. Я бы не заключал контракт, если бы он меня не устроил. Для меня это гарантия двух боёв в следующем году. При этом RCC — гибкая компания. Там понимают, что если мне поступят более интереснее предложения из-за границы, то мы рассмотрим их вместе.

— Вопрос от Адама Дайнеса: «Бой с Биволом — моя мечта. Дмитрий, согласишься ли ты на поединок со мной, после того как я одержу пару побед?»

— Бой за титул — мечта многих боксёров. Каждый чемпион — мишень для остальных. Конечно, я соглашусь на поединок с Адамом, если к нему проявят интерес зрители. Или если Дайнес приблизится к званию претендента. Я открыт для предложений. Если бы он ещё перед этим одержал победу над Джо Смитом, это был бы лучший вариант для Адама.

— Вы в своё время легко победили Смита. Для вас он легитимный чемпион?

— Почему нет? У него есть пояс, хотя победа над Максимом Власовым получилась очень спорной. Но Джо побеждал хороших боксёров до и после встречи со мной. Он оказался сильнее Джесси Харта и Элейдера Альвареса и является достойным чемпионом.

— Ему будет трудно заинтересовать вас в реванше, учитывая, насколько легко сложилось противостояние в 2019 году?

— Если кого-то побеждаешь легко, соперника сразу начинают называть мешком. Но есть профессионалы высокого уровня. Например, я вызову мастера на дом, который с лёгкостью починит кран. Буквально по щелчку пальцев. Думаешь: «Всё настолько просто». Но разве это так на самом деле? Человек много работал, чтобы легко и быстро решить подобную проблему. Это не значит, что её не было вообще. Имелись серьёзные сложности, но и мастер оказался высокого уровня. Точно так же с моими боями. Со Смитом получился хороший и красивый поединок. Он мог показаться односторонним, но американец — элитный боксёр.

— Вам была бы интересна встреча с Александром Гвоздиком?

— Меня заводят бои, которые продвигают вперёд. Честно говоря, я и с Саламовым не очень хотел боксировать. Мне тоже хочется что-то получить, а не только быть для другого человека ступенью для возвращения на ринг или завоевания пояса. Мне тоже хочется получить свой шанс, возможность выиграть новый титул. За её неимением соглашаюсь на такие бои, как с Саламовым. Сложатся карты — почему бы и нет?

— С кем в идеале хотите встретиться в следующих двух поединках в России?

— С другими чемпионами. Посмотрим, какие поступят предложения. Я сам не ожидал таких соперников, которые мне достались в последних пяти встречах: Ленин Кастильо, Крейг Ричардс, Саламов. Вдруг подвернулся вариант провести бой, и хорошо, что так. С RCC не было никаких разговоров и гарантий по поединкам.

— Один из ваших промоутеров, Эдди Хирн, сказал, что вам надо готовиться к противостоянию с Саулем Альваресом в мае. Насколько вероятна эта встреча?

— Вряд ли она состоится. У Альвареса в планах бой с Илунгой Макабу. Я спокойно отношусь к подобным заявлениям. Хирну, конечно, хотелось бы, чтобы я боксировал с Канело. Тогда поединок будет показан на DAZN при участии Эдди. Ему это выгодно.

— Один мой коллега считает, что вы способны одержать доминирующую победу над Альваресом. Я не исключаю успеха по решению судей, но такого оптимизма не разделяю. Насколько реально сейчас одолеть Сауля?

— Это возможно. Он такой же человек: две руки, две ноги, одна голова. Он тоже пропускает удары. Я не вижу в нём ничего сверхъестественного. Это топовый боксёр, но у него случаются свои ошибки. Были бои, в которых Альварес проигрывал. Можно вспомнить встречи с Флойдом Мейвезером, Эрисланди Ларой и Геннадием Головкиным. Это всё спорные решения. Я бы не сказал, что Канело убил Дэнни Джейкобса или Хулио Сесара Чавеса — младшего. Всё возможно.

— Макабу не слишком большой боксёр для Сауля?

— Не знаю, что в голове у его команды. Возможно, они что-то увидели. Скорость — важное качество для достижения победы. В этом Альварес может превзойти Макабу. Илунга уже не молод, да и не сказать, что он очень крупный. Допустим, на Майриса Бриедиса представители мексиканца вряд ли бы нацелились, а с Макабу — реальная история.

— Как проходили переговоры с командой Канело на минувший сентябрь? Не использовал ли вас мексиканец, чтобы сделать Калеба Планта более сговорчивым?

— Мы понимали, что нас могут использовать, но тем не менее переговоры шли, бой был близок. Мы обсуждали весовые категории. Поскольку времени оставалось мало, были готовы сбросить вес на два килограмма. В основном было ожидание ответа от команды Альвареса, готов он боксировать или нет. Я принимаю его решение. С точки зрения карьеры я бы на месте Сауля поступил так же. Зачем куда-то лезть, если у тебя в руках три пояса и ты в шаге от завоевания четвёртого? Логично, что нужно боксировать за звание абсолютного чемпиона мира.

— Какое влияние на вашу карьеру оказывает компания «Мир бокса»?

— Она финансово участвует в подготовке и решает много юридических вопросов. Контракт с RCC проверили в «Мире бокса».

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— То есть, компания уже не промоутерская, а менеджерская?

— Наверное, да. В планах «Мира бокса» больше нет проведения своих шоу, но там поддерживают боксёров, ведут переговоры с соперниками, платят гонорары, когда спортсмены выступают в других компаниях. «Мир бокса» проделывает много работы, которая спрятана за ширмой.

— Можете объяснить, почему поединок с Крейгом Ричардсом по факту получился самым тяжёлым в вашей карьере?

— Не могу назвать его именно тяжёлым. Самым неудобным скорее. У меня был длительный простой, и я не мог прочувствовать дистанцию, подобраться к сопернику. В основном из-за паузы. Есть ощущение, что сейчас нахожусь в лучших кондициях, чем в мае, когда состоялся бой.

— Во время объявления победителя были уверены, что руку поднимут вам?

— Да. Во время поединка понимал, что веду на судейских записках. При этом чувствовал и соперника, хотя не так уверенно как обычно. Однако знал, что всё же выиграл встречу.

— Можете рассказать о постановочном видео перед поединком с Ричардсом, когда вы поздравили британца с 31-летием?

— Мы жили в одном отеле, никуда не выходили и виделись с ним каждый день. В тот момент как обычно сидели за соседними столами. Мне сказали, что у Крейга день рождения. Я ответил, что подарю ему торт в качестве прикола. «Подожди, мы запишем видео, как вы его дарите». Ричардс ничего не знал, а я сыграл свою роль. Это постановка?

— Тема вашей встречи с Артуром Бетербиевым поднимается постоянно. Что на этот счёт думает ваш менеджер Вадим Корнилов?

— Наша команда за любые бои. И особенно титульные, не важно, с Бетербиевым или Смитом. Конечно, такие поединки нужны. Но пока нет понимания, кто бы мог их организовать. У Артура контракт с Top Rank. Вадим с ними всегда на связи. Не было конкретных переговоров, но мы спрашивали: «Интересен ли вам этот бой, готовы ли вы его сделать?» В Top Rank ответили, что пока такой возможности нет. Я это понял так, что наша встреча не может обеспечить необходимый доход.

— А у RCC такая возможность есть?

— Думаю, да. Они могут сделать этот бой.

— Как сложится встреча Артура с Маркусом Брауном?

— Бетербиев должен выигрывать, хотя американец — непростой боец. Многое будет зависеть от формы Артура. Тем не менее, он на лидирующих позициях в этом противостоянии.

— Вам интересно принять участие в поединке по правилам ММА или провести бой против какого-нибудь известного блогера вроде Александра Емельяненко?

— Что-то вы совсем некрасиво о Александре. Блогер... Он — боец. Но с тем же успехом вы могли бы предложить мне пробежать марафон. Я не марафонец и не боец ММА, я — боксёр. Это не мой вид спорта. Поединки с блогерами? У меня нет такой цели. Я иду более спортивной дорогой, а не той, которая связана с шоу.

— Назовите пять лучших боксёров года.

— Джордж Камбосос. Удивил, мне импонировали его настрой и отдача в поединке с Теофимо Лопесом. Разумеется, Александр Усик, поднявшийся в тяжёлый вес. Сауль Альварес и Джош Тейлор, завоевавшее четыре титула в своих дивизионах. Ещё мне понравилось, как Оскар Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта.