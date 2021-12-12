Бивол оценил победу в поединке с Саламовым на турнире в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Действующий чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поединка со своим соотечественником Умаром Саламовым в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

«Не сказал бы, что самый сложный соперник, но один из самых сложных. Хороший бой. Каждый поединок по-своему сложный. Тяжело объективно судить», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Напомним, что поединок между спортсменами прошёл в Екатеринбурге (Россия).

Бивол выиграл боксёрский бой, который продлился все 12 раундов, единогласным решением судей (119—109, 118—109, 118—110).

Ранее сообщалось, что бой Тейшейры и Курбанова может состояться в феврале 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить