Бивол оценил победу в поединке с Саламовым на турнире в Екатеринбурге

Действующий чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поединка со своим соотечественником Умаром Саламовым в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

«Не сказал бы, что самый сложный соперник, но один из самых сложных. Хороший бой. Каждый поединок по-своему сложный. Тяжело объективно судить», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Напомним, что поединок между спортсменами прошёл в Екатеринбурге (Россия).

Бивол выиграл боксёрский бой, который продлился все 12 раундов, единогласным решением судей (119—109, 118—109, 118—110).

Ранее сообщалось, что бой Тейшейры и Курбанова может состояться в феврале 2022 года.