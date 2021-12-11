Бой Тейшейры и Курбанова может состояться в феврале 2022 года

Российский боксёр Магомед Курбанов и бразилец Патрик Тейшейра могут провести бой за титул WBO International в феврале 2022 года.

«Представители Тейшейры не возражают против того, чтобы бой прошёл в феврале следующего года», — цитирует представителя Курбанова РИА Новости.

Он также заявил, что вопрос по поводу проведения поединка в России остаётся открытым.

Напомним, что бой между спортсменами должен был пройти 11 декабря в рамках соглавного события RCC Boxing Promotions. Но в связи в плохим самочувствием и высокой температурой у российского боксёра поединок был отменён.

Ранее на турнире по ММА в Москве произошла массовая драка.