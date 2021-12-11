На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка
По информации РИА Новости, узбекский боец Намазан Самиев заявил о готовности провести бой с любым желающим. Когда соперник был отобран, спортсмен ударил его коленом в голову во время дуэли взглядов.
Этот жест Самиева спровоцировал массовую драку с участием бойцов и зрителей, который забежали в клетку.
Напомним, что турнир состоялся в Москве во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.
Ранее Гаджиев заявил, что Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым.