На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка

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В Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш ММА» (WEF) завершился массовой потасовкой.

По информации РИА Новости, узбекский боец Намазан Самиев заявил о готовности провести бой с любым желающим. Когда соперник был отобран, спортсмен ударил его коленом в голову во время дуэли взглядов.

Этот жест Самиева спровоцировал массовую драку с участием бойцов и зрителей, который забежали в клетку.

Напомним, что турнир состоялся в Москве во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

Ранее Гаджиев заявил, что Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым.

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