Гаджиев: Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым
- РИА Новости
«У нас состоялась телефонная беседа две недели назад, из которой я понял, что Магомед не исключает возможности встретиться с Вовой ещё раз, если сам Минеев будет в этом заинтересован. Но сейчас у Маги впереди пара «стартов» или боёв. Что это? Я не знаю. Не знаю, в нашей лиге ли, но мы можем предоставить площадку», — сказал Гаджиев в интервью RT.
Ранее Гаджиев высказался о возможном бое между Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.