Гаджиев: Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о планах на будущее российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова.

«У нас состоялась телефонная беседа две недели назад, из которой я понял, что Магомед не исключает возможности встретиться с Вовой ещё раз, если сам Минеев будет в этом заинтересован. Но сейчас у Маги впереди пара «стартов» или боёв. Что это? Я не знаю. Не знаю, в нашей лиге ли, но мы можем предоставить площадку», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев высказался о возможном бое между Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.