Гаджиев: Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о планах на будущее российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова.
Гаджиев: Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым
  • РИА Новости

«У нас состоялась телефонная беседа две недели назад, из которой я понял, что Магомед не исключает возможности встретиться с Вовой ещё раз, если сам Минеев будет в этом  заинтересован. Но сейчас у Маги впереди пара «стартов» или боёв. Что это? Я не знаю. Не знаю, в нашей лиге ли, но мы можем предоставить площадку», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев высказался о возможном бое между Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.

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