Гаджиев высказался о возможном бое между Минеевым и Шлеменко

Короткая ссылка
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между действующим чемпионом организации Владимиром Минеевым и экс-обладателем титула Bellator Александром Шлеменко.
Гаджиев высказался о возможном бое между Минеевым и Шлеменко
  • © Fight Nights Global

«В своё время после боя Фёдора Емельяненко и Фабио Мальдонадо я проснулся и подумал: «Ничего лучше мы уже не сделаем». Так же было, когда Бату Хасиков дрался в «Лужниках» с Майком Замбидисом и на трибуны пришло десять тысяч зрителей. После реванша Минеева с Исмаиловым проснулся и подумал: «Ну что ещё такого можно сделать?» Обязательно что-то появится. Например, встреча Минеева и Шлеменко никого не оставит равнодушным. Понимаю, у каждого свои планы и до этого противостояния ещё далеко, но история мне нравится», — сказал Гаджиев в интервью RT.

При этом он отметил, что проведение поединков Минеева со Шлеменко, Александром Емельяненко и реванша с Магомедом Исмаиловым пока невозможно. Он также подчеркнул, что ярко проявившим себя Шаре Буллету и Артуру Алибулатову в организации не намекали на бой с Минеевым, так как они ещё не готовы к этому. 

«Переход в категорию выше? Для этого Вова должен стать совсем тяжёлым. Недавно он сказал, что весил 102 килограмма, но после того, как долгое время не тренировался, поэтому по факту у него 95—96 кг. Значит, ему нужно выступать в среднем весе. Вот если бы кто-то спустился к нему, это другое дело. Вагаб Вагабов, чемпион в полутяжёлом, на днях заявил, что хотел бы встретиться с Минеевым, но он никогда не уложится в 84 кг», — добавил Гаджиев.

Ранее Минеев заявил, что у него нет мотивации для третьего боя с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить