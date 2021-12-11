Гаджиев высказался о возможном бое между Минеевым и Шлеменко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между действующим чемпионом организации Владимиром Минеевым и экс-обладателем титула Bellator Александром Шлеменко.

«В своё время после боя Фёдора Емельяненко и Фабио Мальдонадо я проснулся и подумал: «Ничего лучше мы уже не сделаем». Так же было, когда Бату Хасиков дрался в «Лужниках» с Майком Замбидисом и на трибуны пришло десять тысяч зрителей. После реванша Минеева с Исмаиловым проснулся и подумал: «Ну что ещё такого можно сделать?» Обязательно что-то появится. Например, встреча Минеева и Шлеменко никого не оставит равнодушным. Понимаю, у каждого свои планы и до этого противостояния ещё далеко, но история мне нравится», — сказал Гаджиев в интервью RT.

При этом он отметил, что проведение поединков Минеева со Шлеменко, Александром Емельяненко и реванша с Магомедом Исмаиловым пока невозможно. Он также подчеркнул, что ярко проявившим себя Шаре Буллету и Артуру Алибулатову в организации не намекали на бой с Минеевым, так как они ещё не готовы к этому.

«Переход в категорию выше? Для этого Вова должен стать совсем тяжёлым. Недавно он сказал, что весил 102 килограмма, но после того, как долгое время не тренировался, поэтому по факту у него 95—96 кг. Значит, ему нужно выступать в среднем весе. Вот если бы кто-то спустился к нему, это другое дело. Вагаб Вагабов, чемпион в полутяжёлом, на днях заявил, что хотел бы встретиться с Минеевым, но он никогда не уложится в 84 кг», — добавил Гаджиев.

Ранее Минеев заявил, что у него нет мотивации для третьего боя с Исмаиловым.