Ломаченко: готов поехать куда угодно ради титульного боя с Камбососом

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Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе Василий Ломаченко с Украины сообщил, что в следующем поединке хочет сразиться за чемпионский титул с австралийцем Джорджем Камбососом.
Ломаченко: готов поехать куда угодно ради титульного боя с Камбососом
  • AP

«Мне нужен этот шанс на титульный бой. Я поеду куда угодно, чтобы подраться с Камбососом. Мне нужны все пояса», — цитирует Ломаченко ESPN.

Ломаченко 12 декабря встречался с бывшим обладателем титула IBF Ричардом Комми из Ганы. Поединок, который прошёл в «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 61,23 кг.

Ломаченко провёл второй бой после того, как в октябре 2020 года расстался с титулами чемпиона мира в поединке с Теофимо Лопесом.

Украинский боксёр одержал 16-ю (11 нокаутом) победу в карьере при двух поражениях. 34-летний Комми проиграл четвёртый бой при 30 победах (27 нокаутом).

Камбосос в конце ноября отобрал у Лопеса титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO и стал абсолютным чемпионом мира.

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