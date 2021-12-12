Ломаченко победил Комми на боксёрском вечере в Нью-Йорке

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Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко нанёс поражение экс-обладателю титула IBF Ричарду Комми из Ганы.
Ломаченко победил Комми на боксёрском вечере в Нью-Йорке
  • globallookpress.com
  • © PX Imagens / Keystone Press Agency

Поединок, который прошёл в «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился победой Ломаченко единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 61,23 кг.

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях в седьмом раунде отправил Комми в нокдаун, однако ганец сумел продолжить бой.

Ломаченко провёл второй бой после того, как в октябре 2020 года расстался с титулами чемпиона мира в поединке с Теофимо Лопесом. 

33-летний украинец одержал 16-ю (11 нокаутом) победу в карьере при двух поражения. 34-летний Комми проиграл четвёртый бой при 30 победах (27 нокаутом).

Ранее действующий чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поединка со своим соотечественником Умаром Саламовым в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

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