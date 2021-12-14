«Всё ещё мечтаю стать чемпионом мира»: Дайнес о поражении от Бетербиева, победе Усика и любви к России

Артур Бетербиев в ближайшем бою не оставит шансов Маркусу Брауну. Такое мнение в интервью RT высказал родившийся в Сибири немецкий боксёр Адам Дайнес. Он предположил, что чемпион мира по версиям IBF и и WBC закончит поединок досрочно в шестом-седьмом раунде. Спортсмен также вспомнил о собственном поражении от Бетербиева, заявил о желании встретиться с Дмитрием Биволом и признался в любви к России.

— Вы встречались с Артуром Бетербиевым в марте 2021-го и уступили техническим нокаутом в десятом раунде. Какую оценку можете поставить себе за этот бой?

— Многие друзья, близкие и родные посмотрели поединок. И все сказали, что встреча получилась мощной. Я вышел боксировать, а не отбывать номер. Для меня и Артура противостояние было сложным. Ему ведь неудобно боксировать с левшой. Я основательно подготовился к встрече с ним. Бой переносился три или четыре раза, поэтому времени оказалось предостаточно. Это позволило мне хорошо его изучить.

— К десятому раунду казалось, что бой пройдёт всю дистанцию. Причиной досрочного поражения стал один пропущенный удар или сыграла роль накопившаяся усталость?

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— С первого раунда мы боксировали в хорошем темпе, поэтому устали оба. Артур был очень рад, когда победил досрочно. Да, я пропустил сильный удар, но у меня не ходили ходуном ноги, я понимал, где нахожусь и что со мной происходит. Просто пошёл в свой угол… Сейчас многие считают, будто мой тренер Дирк Дземски был не прав, когда снял меня с поединка, и что я мог продержаться ещё два раунда.

Но он решил позаботиться о моём здоровье, зная, что мы ещё будем боксировать и нам представится подобный шанс. На тот момент Дирк посчитал, что ещё один сильный пропущенный удар — это слишком. Никто не ожидал, что я покажу настолько конкурентный бой, поэтому никакого разочарования нет. У меня всё впереди. Это понимал и тренер. Я буду биться до последнего, чтобы получить новый шанс. С удовольствием бы провёл бой в России с Дмитрием Биволом.

— Он как раз победил Умара Саламова. Вам интересен поединок именно с Биволом или варианты с Максимом Власовым, Сергеем Ковалёвым, Игорем Михалкиным и тем же Саламовым тоже готовы рассмотреть?

— Сейчас у меня намечается бой с итальянцем Адриано Сперандио. В случае победы могу подняться в рейтингах и получить возможность выйти на второй чемпионский поединок в карьере. Поэтому моя мечта — встреча с Биволом. Уверен, это будет хороший бой. Другие ребята мне тоже знакомы и интересны, но чемпионский бой — другой уровень. Понимаю, для этого надо одержать пару побед.

— Вас удивило, что Бивол настолько легко расправился с Саламовым?

— Не ожидал, что Дмитрий выступит настолько круто. Знал, что технически — это превосходный боксёр. Он побеждал хороших соперников. На этот раз чемпион показал умный бокс.

— Как долго вам пришлось приходить в себя после поражения от Бетербиева?

— Оно меня не расстроило, я просто был зол на своего тренера. Мне нужно было прийти в себя и понять, что он прав. Хотел драться дальше. Для меня не было секретом, что поединок с Бетербиевым получится сложным, но не хотел сдаваться. Артур неслучайно все свои бои выиграл досрочно.

На следующий день после поражения включил телефон, и там оказалось столько сообщений и поздравлений! Всем понравилось, что я не испугался и именно боксировал с Бетербиевым. Даже в Сибири люди гудели как деревья. Они просили, чтобы я не забывал район, в котором родился. Все остались довольны, даже мой промоутер. Всё-таки Бетербиев — первый номер нашего дивизиона, и никто не ожидал такого конкурентного поединка от меня.

— Перед боем вы сказали: «У меня болит душа за Россию». Если не говорить о боксе, какие впечатления оставила наша страна?

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— Я родился в России. У меня здесь живут родственники, и я неплохо говорю по-русски. Всегда смотрю футбол, если играет сборная, и всем сердцем переживаю за каждого отечественного боксёра. Никогда не забуду свою родину. Мы уехали из России в 1999 году, и впервые я вернулся сюда перед боем за титул чемпиона мира. Испытал такие эмоции, которые никто не в состоянии себе представить. До сих пор не выходит из головы этот момент. Когда моя карьера начиналась, ни я, ни кто-либо из членов моей семьи не ожидал, что мне удастся взобраться так высоко. Я долго добивался этого и вкладывал все силы в тренировки. Всегда мечтал боксировать с лучшими и показал, что способен это делать. Я всё ещё мечтаю стать чемпионом мира. Думаю, приеду в Россию в следующем году. Мне очень понравилась еда в местных ресторанах, Красная площадь, вообще всё. Очень рад, что, прожив 20 лет в Германии, не забыл русский язык. Россия — очень красивая и добрая страна.

— Какие у вас ожидания от поединка Бетербиева с Маркусом Брауном, который состоится 17 декабря?

— Браун — левша, как и я. Артур провёл бой со мной и уже адаптирован к американцу. Думаю, россиянин победит досрочно примерно в шестом-седьмом раунде. Он уже давно готовится к встрече с левшой. Кстати, тренер Бетербиева звал меня в Канаду в качестве спарринг-партнёра, а сам я должен был боксировать на следующей неделе. Пришлось отказаться, поскольку заболел коронавирусом. В принципе, болезнь прошла без осложнений, но я не хотел рисковать. Теперь подерусь только в январе или феврале следующего года.

— Как можете охарактеризовать Брауна? Какие у него сильные и слабые стороны?

— Смотрел только один бой Маркуса — с Баду Джеком. Не думаю, что он доставит большие проблемы Бетербиеву. У Брауна хороший джеб, но не знаю, как он справится с давлением Артура. Поэтому ставлю на победу россиянина в шестом-седьмом раунде. Он готов ко всему, что может предложить его соперник.

— Какие эмоции оставил у вас бой Александра Усика и Энтони Джошуа?

— Мы смотрели его всей командой, собралось восемь человек. Половина болела за украинца, половина — за британца. Первые считали, что Александр выиграет по очкам, а вторые ставили на победу Энтони за счёт большего веса и опыта в тяжёлом дивизионе. Я склонялся к тому, что Усик проиграет досрочно, но переживал за него. Мне казалось, он рановато вышел на чемпиона. Но никто не ожидал, что и я продержусь даже два раунда с Бетербиевым, а я боксировал с ним на равных все десять. В боксе всё может произойти. Поэтому Усик — большой молодец. Для меня он лучший боксёр мира на данный момент.