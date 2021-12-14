Браун: знаю, что нужно делать, чтобы забрать титулы у Бетербиева

Американский боксёр полутяжёлого веса Маркус Браун поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева.

«Это момент в моей жизни, которого я долго ждал, и я готов воспользоваться им. Точно знаю, что мне необходимо сделать, чтобы забрать титулы у Бетербиева. Это то, что я и собираюсь сделать. Бетербиев — чемпион, которого больше всех избегают. Он отличный боксёр, который делает много ошибок и очень силён. Но я лучший боец, и я здесь, чтобы показать это 17 декабря. Мои поклонники, знайте, я вернулся и я здесь, чтобы остаться. Никаких отвлекающих факторов, только работа», — цитирует Брауна Boxing News 24.

Поединок американца и россиянина состоится 17 декабря на арене Bell Center в Монреале, Канада.

Ранее Ломаченко заявил, что готов поехать куда угодно ради титульного боя с Камбососом.