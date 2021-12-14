Браун: знаю, что нужно делать, чтобы забрать титулы у Бетербиева

Короткая ссылка
Американский боксёр полутяжёлого веса Маркус Браун поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева.
Браун: знаю, что нужно делать, чтобы забрать титулы у Бетербиева
  • AP

«Это момент в моей жизни, которого я долго ждал, и я готов воспользоваться им. Точно знаю, что мне необходимо сделать, чтобы забрать титулы у Бетербиева. Это то, что я и собираюсь сделать. Бетербиев — чемпион, которого больше всех избегают. Он отличный боксёр, который делает много ошибок и очень силён. Но я лучший боец, и я здесь, чтобы показать это 17 декабря. Мои поклонники, знайте, я вернулся и я здесь, чтобы остаться. Никаких отвлекающих факторов, только работа», — цитирует Брауна Boxing News 24.

Поединок американца и россиянина состоится 17 декабря на арене Bell Center в Монреале, Канада.

Ранее Ломаченко заявил, что готов поехать куда угодно ради титульного боя с Камбососом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить