Жалящий джеб и преимущество в скорости: как Бивол победил Ричардса и в седьмой раз защитил титул чемпиона мира WBA

Дмитрий Бивол взял верх над Крэйгом Ричардсом и успешно провёл седьмую защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. Поединок продлился запланированные 12 раундов, по итогам которых все трое судей признали победу россиянина. По окончании схватки россиянин оценил своё выступление как удовлетворительное и ответил, с кем хотел бы сразиться в будущем.

В преддверии боксёрского вечера многие считали, что для Дмитрия Бивола бой с Крэйгом Ричардсом носит прежде всего разминочный характер. Российский чемпион не выступал на протяжении 18 месяцев и собирался проверить свои силы в противостоянии с менее мастеровитым оппонентом, прежде чем вновь встречаться с элитными спортсменами. Так полагали не только болельщики и букмекеры, но также представители отечественного спортсмена и даже он сам, о чём не стеснялся заявлять в интервью.

«Я понимаю, что являюсь фаворитом предстоящего боя. Я чемпион и должен выигрывать у таких боксёров, как Ричардс, если я хочу идти к другим титульным боям. Но я не позволяю себе расслабленность и с уважением отношусь к своему оппоненту. Если он взял этот бой, значит, он верит в свои силы. Он заслужил право боксировать за титул чемпиона мира, и его уже можно опасаться. Его же не взяли с улицы и не привели боксировать, а он завоевал пояс чемпиона Великобритании», — приводила слова Бивола пресс-служба Федерации бокса России.

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И правда, Бивол обладал гораздо более внушительным послужным списком, заметно превосходил Ричардса в мастерстве и опыте. И это даже несмотря на то что претендент был старше чемпиона на семь месяцев. Дмитрия вряд ли мог смутить и тот факт, что грядущая схватка должна была стать для него первой на британской земле.

«Для меня также важен факт проведения боя в Англии. Это родина бокса, и у меня одним из пунктов в карьере было проведение поединка именно в Великобритании. И вот это желание осуществляется. В этой стране любят бокс, и мне бы хотелось показать свои способности и перед этой публикой», — признавался Бивол.

Вопрос был лишь в том, в какой форме Бивол подойдёт к дуэли с Ричардсом и не испытает ли тех же проблем, что и Артур Бетербиев в битве с Адамом Дайнесом. Всё же мало кому удаётся сохранять оптимальные кондиции во внесоревновательный период, а полтора года простоя — весьма большой срок. В отличие от визави Крэйг не только успел подраться в конце 2020 года, но и одержал самую громкую победу в карьере. Поверженным оказался до того момента не уступавший никому Шакан Питтерс.

Поединок Бивола и Ричардса проходил в андеркарде сражения двух известных представителей тяжёлого веса — Дерека Чисоры и Джозефа Паркера. Но несмотря на то что, помимо самого Дмитрия, лишь ирландка Кэти Тейлор могла похвастаться званием чемпионки мира по боксу, организаторы поставили битву с участием россиянина в середину программы. Неизвестно, чем было аргументировано такое решение, но его определённо можно назвать если не беспрецедентным, то как минимум крайне любопытным. Особенно в свете того, что пять из восьми последних схваток с участием отечественного спортсмена венчали шоу.

Таким образом, помимо участников главного поединка вечера и битвы за звание чемпионки в лёгком весе среди женщин, после Бивола в ринг должны были выйти ещё две пары боксёров. Но если Крис Юбенк — младший с Маркусом Моррисоном могут считаться опытными спортсменами, а первый и вовсе владел титулами в среднем и втором среднем весах, то Кэмпбелл Хаттон с Леви Данном на двоих имеют всего пять профессиональных боёв. Причём первый из них выиграл всего один, а второй уступил во всех четырёх.

Seven Consecutive Title Defenses ✅ pic.twitter.com/MOLxq8wV3b — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 1, 2021

С первых же раундов стала заметна разница в уровне бойцов. На фоне чемпиона Ричардс смотрелся медлительным и местами неуклюжим, а большинство его ударов приходились либо по блоку, либо мимо. Да, временами он подкупал своей активностью и в первые три минуты схватки атаковал чаще Бивола, но пробить оборону не мог. Для этого он использовал двойной джеб: первым ударом пытался пробить брешь в защите, а вторым непосредственно попасть в голову.

Дмитрий же начал активно работать со второго раунда. Нельзя сказать, что в первом он сделал недостаточно для победы, но всё равно решил увеличить темп. Результат не заставил себя долго ждать. Ричардс не мог ни угнаться за Биволом, ни найти противоядие против его жалящего джеба, регулярно находившего цель. А в одном из эпизодов он настолько заигрался, что чуть было не оказался на полу. Россиянин эффектно поднырнул под выпад противника и мгновенно наказал его правым прямым на скачке.

На протяжении большей части поединка Бивол придерживался одного из двух тактических рисунков: либо доминировал в первые полторы минуты, после чего позволял себе немного отдохнуть, либо, наоборот, медленно стартовал, но демонстративно забирал концовку. При этом максимальные обороты он включал только после затяжных вспышек активности оппонента. В эти моменты россиянин без оглядки шёл вперёд, всаживая в голову и корпус британца одну размашистую комбинацию за другой. Ричардсу оставалось лишь пятиться назад и перекрываться, практически не помышляя о контрдействиях.

К седьмому раунду чемпион окончательно осознал, что претендент не способен оказать ему должного сопротивления. Разница в скорости была настолько высока, что компенсировать её не могло даже превосходство Ричардса в росте и длине рук. Поэтому Бивол решил протестировать себя и включить близкие к максимальным обороты. В целом опыт получился удачным, правда, в определённые моменты он стал слишком сильно раскрываться и позволять Крэйгу бить навстречу. Ничего серьёзного, но несколько пропущенных хуков всё же не остались незамеченными судьями.

Самым же ярким получился десятый раунд противостояния. В первые секунды Бивол в очередной раз выглядел пассивно и даже пропустил опасный правый боковой, но опомнился и буквально в следующей же атаке жёстко отомстил. На протяжении 15 секунд он избивал Ричардса, обрабатывая как голову, так и корпус визави. Казалось, что после такого британцу понадобится передышка, но тот организовал ответный выпад. Шквал ударов заставил Дмитрия уйти в глухую оборону и оставить незащищённым туловище, чем и воспользовался соперник. Серия из четырёх-пяти хуков пришлась точно в живот россиянину, однако тот сделал вид, что этого не заметил.

Who do you want to see Dmitry Bivol fight next? pic.twitter.com/qmJfpq5KCu — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 1, 2021

Заключительный раунд дуэли прошёл в привычной манере и завершился с небольшим преимуществом Бивола, а 11-й стал самым ярким в исполнении Ричардса. Дмитрий взял небольшой перерыв и позволил Крэйгу почти все три минуты отработать первым номером. Не сказать, чтобы тому удалось создать чемпиону серьёзные проблемы — атаковал он хоть и много, но примитивно. Тем не менее для победы в раунде этого могло оказаться вполне достаточно.

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По окончании схватки могло сложиться впечатление, что вопрос о победителе не стоит. Интрига заключалась лишь в том, сколько раундов судьи сочтут нужным отдать Ричардсу и поощрить его самоотверженность в ринге. Один из арбитров увидел превосходство Бивола в десяти отрезках из 12, что более-менее отражало картину битвы. Однако двое других посчитали, что чемпион оказался сильнее лишь в семи, чем наверняка серьёзно удивили как самого россиянина, так и многих других. Тем не менее это не помешало Дмитрию выиграть 18-й бой в карьере и успешно провести седьмую защиту титула WBA в полутяжёлом весе.

«Сложный бой выдался для меня. Ричардс — очень умный боксёр. Он знал, как действовать против меня в ринге. Но для такого длительного простоя в полтора года я думаю, что нормально выступил», — признался Бивол по окончании боя.

Также россиянин поделился мнением о своих дальнейших перспективах. Он в очередной раз подтвердил, что заинтересован в объединении поясов в рамках полутяжёлого дивизиона, но также выразил готовность перейти во второй средний вес. Таким образом, он заявил о намерении сразиться с победителем одной из двух будущих схваток: Артур Бетербиев — Джо Смит или Сауль Альварес — Билли Джо Сондерс.