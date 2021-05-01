Бивол победил Ричардса и защитил титул чемпиона WBA
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Поединок продолжался все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Биволу — 118:110, 115:113, 115:113
Для 30-летнего россиянина эта победа стала 18-й в 18 поединках, 11 из которых были одержаны нокаутом. Таким образом, Бивол провёл уже седьмую защиту титула.
31-летний Ричардс потерпел второе поражение в карьере при 16 победах и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что Александр Поветкин ещё не принял решение о дальнейшей карьере.