Бивол победил Ричардса и защитил титул чемпиона WBA

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом в рамках боксёрского вечера в английском Манчестере.

Поединок продолжался все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Биволу — 118:110, 115:113, 115:113

Для 30-летнего россиянина эта победа стала 18-й в 18 поединках, 11 из которых были одержаны нокаутом. Таким образом, Бивол провёл уже седьмую защиту титула.

31-летний Ричардс потерпел второе поражение в карьере при 16 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин ещё не принял решение о дальнейшей карьере.