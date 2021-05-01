Первый поединок за 18 месяцев и разминка перед Рамиресом: Бивол проведёт защиту титула WBA в бою с Ричардсом

1 мая в Манчестере состоится поединок между Дмитрием Биволом и Крэйгом Ричардсом. Российский боксёр проведёт первый бой с октября 2019 года и постарается в седьмой раз защитить титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA. При этом представители отечественного спортсмена открыто называют грядущую схватку «промежуточной», а букмекеры практически не оставляют британцу шансов на успех. Почему битва с Ричардсом может оказаться для Бивола не такой простой, как кажется, — в материале RT.

Бой между Дмитрием Биволом и Крэйгом Ричардсом смело можно назвать одним из самых ожидаемых событий мая в боксёрском мире. Как минимум для российских болельщиков, которые успели соскучиться по поединкам с участием российского чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Как и многие коллеги, он был вынужден пропустить 2020 год из-за пандемии коронавируса, а последний раз заходил в ринг в октябре 2019-го. Тогда он в доминирующей манере справился с Ленином Кастильо и в шестой раз защитил звание по версии Всемирной боксёрской ассоциации.

Глядя на послужной список соперника россиянина, можно предположить, что грядущая схватка будет не более напряжённой, чем дуэль с доминиканцем. Несмотря на то что к 30 годам Ричардс успел одержать 16 побед, он вряд ли имеет основания быть причисленным к элите бокса. Всё же выступал британец исключительно на родине, в основном в андекардах. До настоящего момента битвы с его участием лишь дважды закрывали программу шоу, что говорит о его статусе и привлекательности для аудитории. В марте 2017-го он решением судей взял верх над на тот момент непобеждённым Аланом Хиггинсом, а три года спустя нокаутировал Шакана Питтерса. Обоих сложно отнести к числу звёзд, а первый и вовсе завершил карьеру после той неудачи.

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Таким образом, для Бивола поединок с Ричардсом скорее можно считать разминкой перед более серьёзными схватками. Это подтверждают котировки букмекеров, считающих россиянина явным фаворитом. Так, коэффициент на победу чемпиона составляет 1,03, а претендента — 10,00. Причём своей уверенности в успехе клиента не скрывают даже представители отечественного боксёра.

«Бой с Ричардсом в какой-то степени может считаться промежуточным, но в то же время каждый поединок очень важен и опасен, а тут будет встреча с британцем в Англии. И в этом есть определённая ответственность и риски, и мы всё учитываем», — цитирует РИА Новости менеджера Вадима Корнилова.

Примечательно, что подобного мнения придерживается и британский промоутер Эдди Хирн, выступающий в качестве организатора боксёрского вечера в Манчестере. Несомненно, он не ставил крест на перспективах подопечного, но уже заглядывал в будущее и размышлял о возможной битве между Биволом и экс-чемпионом мира в среднем весе — мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Идея по поводу боя с Хильберто Рамиресом мне нравится — это ещё один поединок, который я пытаюсь устроить этим летом. Но мне хотелось бы дать сначала возможность Крэйгу Ричардсу подраться (с Биволом. — RT)», — признавался Хирн в феврале.

На основании этих слов можно сделать вывод, что у Бивола не должно возникнуть абсолютно никаких проблем по ходу сражения с Ричардсом. Тот является гораздо менее мастеровитым боксёром, чем чемпион, и вряд ли получил бы шанс побороться за титул, если бы не сотрудничество с Хирном. Эдди возглавляет Matchroom Boxing, ведущей дела не только Крэйга, но и Дмитрия. Хотя сам британец и уверен, что способен сотворить сенсацию в Манчестере.

«Чувствую я себя хорошо, очень уверенно. Я знаю, что он считается одним из лучших бойцов, но я уверен просто, что у меня есть инструменты, необходимые для того, чтобы его победить. Я очень уверен в своих способностях. Я знаю, что у меня сильный удар и при этом очень крепкий подбородок. Мы готовимся ко всему. Мы знаем, что он выступает на мировом уровне уже долгое время и ожидать от него можно разных вещей. С сильными соперниками уровень моего выступления повышается. Чем крупнее бой, тем лучше я выступаю. Такой поединок, как с Биволом, позволит мне переключаться на всё более высокую передачу и показать, на что я действительно способен», — цитирует Ричардса BoxingNews24.

Бивол в своей манере высказался предельно уважительно и отдал должное противнику. При этом он также высказался о своих будущих планах и в очередной раз заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

«Крэйг Ричардс — это боксёр с хорошими навыками, он обладает скоростью, быстро перемещается. Мне нужно будет просто сделать то, что я обычно делаю, — быть готовым на 100% и применить свои навыки... Как я всегда говорил, я хотел бы также объединить титулы. Если будет возможность, я готов драться с победителем битвы (Джо) Смит против (Артура) Бетербиева или с кем угодно из топ-10 мирового рейтинга», — признался Бивол.

Несомненно, у рядового болельщика решение устроить сражение между Биволом и Ричардсом может вызвать вопросы. Всё же британец не является обязательным претендентом на титул, а в рейтингах организаций занимает не самые высокие позиции. WBA ставит его на пятую строчку, IBF — на седьмую, а WBO и вовсе всего лишь на 12-ю. Возможно, именно поэтому программу боксёрского вечера в Манчестере будет возглавлять не бой за титул, а рядовая схватка между Дереком Чисорой и Джозефом Паркером. Да, оба являются колоритными боксёрами, а новозеландец ранее владел поясом чемпиона мира, но сейчас оба не входят в элиту тяжёлого дивизиона.

Но на самом деле нет ничего странного в том, что промоутеры не торопятся «бросать Бивола под танки», а хотят дать ему возможность обвыкнуться в ринге после длительного перерыва. Всё же 18 месяцев без бокса — солидный срок, и крайне сложно предположить, как подобный простой отразится на спортсмене. Вплоть до 2020 года Дмитрий проводил минимум два поединка в год, что позволяло ему находиться в тонусе и постоянно прогрессировать. Удалось ли ему продолжить поступательное движение, не имея ориентира в виде очередной схватки, — большой вопрос.

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По большому счёту Бивол находится в той же ситуации, что и его пока не состоявшийся оппонент в лице Бетербиева. В марте тот тоже вернулся на ринг после длительной паузы и продемонстрировал, что даже самый опытный и титулованный спортсмен может «заржаветь», если не будет драться на регулярной основе. Артур был фаворитом в противостоянии с Адамом Дайнесом, но провёл один из худших боёв в карьере и лишь в десятом раунде нокаутировал малоизвестного немца.

Не исключено, что подобное учитывали и промоутеры Бивола, когда соглашались на бой с Ричардсом. Крайне сложно предположить, как он проявит себя в грядущей дуэли и подойдёт ли к ней на 100% готовым. Да, Дмитрий значительно моложе Артура, и негативные последствия ввиду отсутствия соревновательной практики, скорее всего, будут несколько меньше. Но полностью избежать данного эффекта вряд ли удастся. С учётом этого с ходу биться с Рамиресом было бы крайне рискованно хотя бы по той причине, что мексиканец уже успел опробовать свои силы в период пандемии. В декабре Хильберто нокаутировал Альфонсо Лопеса и одержал 41-ю победу в карьере.

Таким образом, в противостоянии Бивола и Ричардса вполне можно ожидать если не сенсации, то как минимум напряжённой борьбы на протяжении шести и более раундов. Дмитрию определённо понадобится время, чтобы найти свой ритм, чем может воспользоваться Крэйг. Поэтому исход данной битвы не кажется таким однозначным, как изначально. Да, российский чемпион остаётся фаворитом и наверняка одержит 18-ю победу подряд. Вопрос лишь в том, как долго продержится британский претендент и сколько раундов сумеет забрать.