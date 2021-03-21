Рябинский допустил возможность проведения боя Бетербиева с Биволом

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о возможной организации поединка между чемпионом мира по боксу по версиям WBC и IBF Артура Бетербиевым и чемпионом по версии WBA Дмитрием Биволом, выступающими в полутяжёлом весе.

«Можно, конечно, говорить о том, что такой бой может быть организован. Не очень хорошо, что оба — российские боксёры, ведь есть с кем ещё драться. Но учитывая, что это объединительный бой, их дороги рано или поздно пересеклись бы», — приводит слова Рябинского ТАСС.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 16 побед и ни одного поражения, а в активе 30-летнего Бивола, также не проигравшего ни одного поединка, — 17 побед.

Ранее сообщалось, что Бетербиев победил Дейнеса техническим нокаутом в десятом раунде.

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