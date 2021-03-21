Дрозд считает, что Бетербиев должен драться с Биволом

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу соотечественника Артура Бетербиева над немцем Адамом Дайнесом, а также назвал предпочитаемого соперника для российского боксёра.

«На бой с Дайнесом Бетербиев вышел в прекрасной форме. Он отлично выглядел, отлично боксировал. Были неожиданные моменты, когда он пропускал удары. Но это бокс, тут невозможно не пропускать. Я не думаю, что он целенаправленно шел за 16-м нокаутом. Каждый боксёр хочет выиграть досрочно, но никто не дерется с мыслью: «я сейчас выйду и нокаутирую его». Когда начинаешь так думать, сразу появляются ошибки», — цитирует Дрозда Sport24.

Также экс-чемпион мира считает, что Бетербиеву нужно драться с соотечественником чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Думаю, что поединок Бетербиева с Биволом случится. На мой взгляд, это максимально интересный бой для российской публики. Думаю, что он случится в России. Потому я его, честно, жду. Очень хочется смотреть на боксёров, когда они на пике. Бетербиев и Бивол сейчас на пике, поэтому их поединок кажется очень интересным сейчас», — добавил Дрозд.

Бетербиев в бою с Дайнесом защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF.

Ранее Рябинский допустил возможность проведения боя Бетербиева с Биволом.