Чемпион WBA Бивол рассказал о переговорах с Ричардсом по поводу боя в апреле

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что в апреле может провести поединок с британским боксёром Крейгом Ричардсом.

«Общаемся на эту тему. Загвоздка в том, будет ли шоу, на которое собираются поставить наш бой. Скорее всего, определенность наступит на следующей неделе. Меня спросили: «Хочешь бой?» — «Да, хочу». — «Есть Крейг Ричардс, пока мы готовы сделать бой только с ним. Других вариантов нет». — «Хорошо, хотя бы так. Готов», — цитирует Бивола «Советский спорт».

По его словам, ему уже удалось посмотреть несколько боёв потенциального соперника. Как отметил россиянин, британец является длинноруким бойцом, который любит работать на дистанции, но при этом он достаточно быстр и чувствителен. Бивол также отметил, что идут переговоры о возможном бое с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Я долго не боксировал, и у меня чешутся руки, чтобы выйти на ринг. Ричардс же в последнем бою выиграл у проспекта Шакана Питтерса, взяв титул чемпиона Великобритании. Он показал местным болельщикам, что способен совершать апсеты. Подраться в Британии с местным боксёром было бы интересно», — добавил Бивол.

Последний раз Бивол выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он одолел доминиканца Ленина Кастильо. Всего на счету россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

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