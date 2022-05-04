Минеев рассказал, почему согласился на боксёрский поединок с Никулиным

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сообщил, почему согласился на бой по правилам бокса с Тимуром Никулиным.

«Что сподвигло согласиться? Бабки. Парень сделал много шума — это вторая причина, по которой на него можно обратить внимание. Пора было давно встать с дивана, а то засиделся», — цитирует Минеева Sport24.

По признанию бойца, он много с кем советовался по поводу противостояния в то время, как соперник продолжал делать громкие заявления.

«В какой-то момент я понял, что у него есть основания разжигать этот костёр. Вскоре со мной связались, сказали, что есть такая история», — заключил Минеев.

Поединок пройдёт 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг и продлится шесть раундов.

Ранее сообщалось, что Минеев получит 15 млн рублей за бой с Никулиным.