Минеев рассказал, почему согласился на боксёрский поединок с Никулиным
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«Что сподвигло согласиться? Бабки. Парень сделал много шума — это вторая причина, по которой на него можно обратить внимание. Пора было давно встать с дивана, а то засиделся», — цитирует Минеева Sport24.
По признанию бойца, он много с кем советовался по поводу противостояния в то время, как соперник продолжал делать громкие заявления.
«В какой-то момент я понял, что у него есть основания разжигать этот костёр. Вскоре со мной связались, сказали, что есть такая история», — заключил Минеев.
Поединок пройдёт 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг и продлится шесть раундов.
Ранее сообщалось, что Минеев получит 15 млн рублей за бой с Никулиным.