Минеев рассказал, почему согласился на боксёрский поединок с Никулиным

Короткая ссылка
Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сообщил, почему согласился на бой по правилам бокса с Тимуром Никулиным.
Минеев рассказал, почему согласился на боксёрский поединок с Никулиным
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«Что сподвигло согласиться? Бабки. Парень сделал много шума — это вторая причина, по которой на него можно обратить внимание. Пора было давно встать с дивана, а то засиделся», — цитирует Минеева Sport24.

По признанию бойца, он много с кем советовался по поводу противостояния в то время, как соперник продолжал делать громкие заявления.

«В какой-то момент я понял, что у него есть основания разжигать этот костёр. Вскоре со мной связались, сказали, что есть такая история», — заключил Минеев.

Поединок пройдёт 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг и продлится шесть раундов.

Ранее сообщалось, что Минеев получит 15 млн рублей за бой с Никулиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить