Стала известна дата боя между Бетербиевым и Смитом-младшим

Официально анонсирован боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом — младшим.

Как сообщает Top Rank в своём Twitter, бой пройдёт 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Напомним, что российский спортсмен является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). В своём последнем поединке он нокаутировал американца Маркуса Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.