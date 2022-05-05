Стала известна дата боя между Бетербиевым и Смитом-младшим

Короткая ссылка
Официально анонсирован боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом — младшим.

Как сообщает Top Rank в своём Twitter, бой пройдёт 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Напомним, что российский спортсмен является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). В своём последнем поединке он нокаутировал американца Маркуса Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить