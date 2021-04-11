Власов проиграл Смиту в бою за чемпионский титул WBO

Российский боксёр Максим Власов потерпел поражение от Джо Смита — младшего из США в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.

Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.

Напомним, что поединок Власова со Смитом должен был состояться 13 февраля в Лас-Вегасе, но был отменён из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у российского боксёра.

Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в стране.