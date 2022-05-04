Уайту не нравится идея проведения боя Фьюри с Нганну по правилам бокса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал идею проведения возможного боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну из Камеруна и чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Может ли состояться бой Нганну и Фьюри? Наверное. Фьюри — лучший боксёр, один из лучших в истории тяжёлого веса. Посмотрите, как он со всеми разделался. Потом взгляните на последний бой Нганну. Честно, мне не нравится идея организации этого боя. Это просто трата энергии, денег и времени», — приводит слова Уайта YouTube-канал MMA Underground.

Он также отметил, что нельзя сравнивать эту схватку с поединком Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером, который тоже прошёл по правилам бокса. По его словам, бой ирландца и американца имел смысл из-за огромного ажиотажа, которого нет перед противостоянием Фьюри и Нганну.

За свою карьеру в MMA Нганну одержал 17 побед и потерпел три поражения. Фьюри на профессиональном боксёрском ринге выиграл 32 боя, один поединок свёл к ничьей и ни разу не терпел поражений.

Ранее Нганну сообщил, что хотел бы провести бой с Фьюри.