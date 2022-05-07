Бивол оказался тяжелее Альвареса перед титульным боем WBA

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания перед титульным поединком Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.

Россиянин показал на весах 79,2 кг, вес мексиканца составил 79,1 кг.

31-летний Бивол является действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Поединок между Биволом и Альваресом пройдёт в ночь с 7 на 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Россиянин попробует провести девятую защиту титула WBA в полутяжёлом весе, а Альварес — во второй раз в карьере завоевать пояс в дивизионе до 79,3 кг.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьи и одно поражение.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что Биволу необходимо иметь солидное преимущество перед Альваресом в предстоящем поединке, чтобы иметь шансы победить решением судей.