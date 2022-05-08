Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом
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«Дмитрий получит самый большой гонорар в карьере», — цитирует представителя команды Бивола ТАСС.
Он уточнил, что санкции в отношении российского спорта не должны помешать с получением призовых.
По данным Sporting News, Бивол получит за поединок $2 млн плюс 30% от pay-per-view (оплаты за просмотр).
Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьи и одно поражение.
Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Саулем.