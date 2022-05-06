Комбинация скорости и интеллекта: почему Бивола не стоит списывать со счетов перед боем с Альваресом

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подходит к поединку с Саулем Альваресом в статусе андердога. И хотя чемпион в четырёх весовых категориях обладает не только большим опытом, но и арсеналом, ставить крест на перспективах его соперника не стоит. За счёт чего россиянин способен взять верх над мексиканцем и шокировать боксёрский мир — в материале RT.

В ближайшие выходные Дмитрия Бивола ждёт главное испытание в карьере. На переполненной арене T-Mobile в Лас-Вегасе он сразится с одним из величайших боксёров современности — Саулем Альваресом и постарается в девятый раз защитить титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA. И если 31-летний россиянин преуспеет, то не только одержит самую значимую победу, но и шокирует мир спорта, не оставляющий ему шансов на успех и в один голос называющий соперника явным фаворитом схватки.

В преддверии поединка между Биволом и Альваресом эксперты спешат поделиться мнением о его возможном исходе. И абсолютное большинство ожидаемо отдаёт предпочтение звёздному мексиканцу. На его сторону встали промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, чемпион во втором полулёгком весе Шакур Стивенсон, а легендарный Бернард Хопкинс и временный чемпион в лёгкой категории Роландо Ромеро и вовсе заявили, что тот уничтожит соперника. И их уверенность легко объяснима.

За свою карьеру Сауль провёл 60 боёв и лишь однажды рефери не поднял его руку после финального гонга. В сентябре 2013 года Флойд Мейвезер устроил на тот момент молодому и перспективному спортсмену настоящий мастер-класс в ринге и хоть и победил лишь решением большинства судей, владел колоссальным преимуществом. Однако тот не сломался и впоследствии выиграл 15 схваток, не сумев сходу разобраться лишь с Геннадием Головкиным. Их первая встреча завершилась спорной ничьей, но в реванше Канело был сильнее.

Также по теме Битва титанов: почему бой Бивола с Альваресом — главное событие года в российском боксе Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрий Бивол сразится с Саулем Альваресом. Поединок...

С того момента прошло почти четыре года, но многие по-прежнему надеются увидеть завершение трилогии. И сами боксёры готовы наконец удовлетворить просьбы фанатов и провести один из самых ожидаемых боёв XXI века. Предварительно третья встреча Альвареса с Головкиным назначена на сентябрь, но состоится она в том случае, если Канело расправится с Биволом и во второй раз в карьере завоюет трофей в категории до 79,3 килограмма.

Возможно, именно излишнее желание увидеть очередную дуэль между Альваресом и Головкиным и заставляет многих принижать заслуги Бивола. Да, тот провёл почти в три раза меньше боёв (19-0) и не может похвастаться победами над звёздами калибра Билли Джо Сондерса, Мигеля Котто и Амира Хана. Но в грядущей битве он будет представлять колоссальную угрозу не только благодаря солидному преимуществу в антропометрии, но также своему стилю. Дмитрий является очень умным, техничным и быстрым боксёром, а с такими всегда непросто справиться. Даже если речь идёт о Канело.

Безусловно, в контексте похода Альвареса в полутяжёлый вес нельзя не вспомнить о его встрече с Сергеем Ковалёвым. Тогда мексиканцу хватило всего нескольких раундов, чтобы подобрать ключи к противнику и впоследствии постепенно разобрать его. И хотя россиянин нанёс почти в полтора раза больше ударов (209:147), именно он оказался на полу. Великолепная защита вкупе с мощнейшим прессингом и молниеносными контратаками помогли Канело справиться с более высоким и длинноруким визави и стать чемпионом в четырёх категориях.

Но не стоит проецировать бой с Ковалёвым на поединок с Биволом. Пусть россияне обладают схожими габаритами, но по стилю кардинально отличаются. Сергей всегда рассчитывал на сокрушительный правый оверхенд и зачастую становился заложником собственной мощи, начиная прямолинейную охоту за головой соперника. Дмитрий же является гораздо более разноплановым и расчётливым боксёром, который предпочитает обстреливать противника с дистанции и при этом крайне мало пропускает сам. Достаточно вспомнить, насколько уверенно он уклонялся от атак в дуэли с ныне чемпионом WBO Джо Смитом-младшим. В среднем в цель приходилась лишь одна из десяти попыток американца (39 из 395 выброшенных).

Наверняка Бивол попробует исполнить что-то похожее и в битве с Альваресом. В отличие от соотечественника, он не станет лезть на рожон и пытаться нокаутировать оппонента, а будет держаться на расстоянии и работать фирменным джебом, постепенно набивая очки. Несомненно, Канело будет постоянно давить и пытаться зажимать соперника в углах, но у того есть чем ответить на это. В плане работы ног Дмитрию нет равных в полутяжёлом дивизионе, возможно, этого будет достаточно и в противостоянии с мексиканцем.

И пока сложно сказать, сумеет ли Альварес адаптироваться к стилю Бивола. Например, бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес хоть и считает Канело фаворитом, но не исключает, что Дмитрий способен преподнести сенсацию. По его словам, «неудобные» боксёры способны создавать серьёзные проблемы таким, как Сауль. В качестве примера он привёл сражение между Мейвезером и Маркосом Майданой. Тогда оба боя продлились все запланированные 12 раундов, а превосходство американца на судейских карточках было не таким серьёзным.

И в этом вопросе нет причин спорить с Лопесом. Если Биволу удастся контролировать дистанцию, не ввязываться в опасные размены и избегать тяжелейших ударов по корпусу, то он вполне может провести в ринге все 36 минут. Однако нет уверенности, что даже в этом случае жюри встанет на сторону россиянина. Причин тому сразу несколько: популярность и суперзвёздный статус Канело, интересы промоутеров, а также сложная политическая ситуация в мире. Даже если сам россиянин сумеет абстрагироваться от этого, нет никаких гарантий, что судьи последуют его примеру и не будут чуть более лояльны к его визави.

Также по теме Потеря места в рейтинге и проблемы с организацией боёв: как санкции отразятся на российских боксёрах Ведущие международные боксёрские организации приняли жёсткие меры в отношении России. Отныне на территории страны запрещено проводить...

Что касается возможной победы нокаутом, то такой исход поединка выглядит крайне маловероятным. За свою карьеру Бивол 11 раз выигрывал досрочно, но в последний раз укладывал оппонента на настил аж в марте 2018-го — не повезло Салливану Баррере. В следующих шести битвах он брал верх исключительно решением и вряд ли будет пытаться изменить своему фирменному стилю в важнейшей схватке в карьере. Чем более авантюрно будет действовать Дмитрий, тем больше шансов предоставится Саулю. А это явно не входит в планы россиянина.

Таким образом, с мнением букмекеров и экспертов частично можно согласиться. Бивол действительно обладает меньшим числом опций в дуэли с Альваресом, поэтому и может считаться андердогом. Мексиканец может как завершить поединок досрочно, так и отработать все 12 раундов в надежде на благосклонность симпатизирующих ему судей. Но всё это не ставит крест на перспективах россиянина. Сражение с одним из сильнейших боксёров современности с самого начала не обещало стать лёгкой прогулкой, но сам Дмитрий прекрасно понимает, с кем имеет дело.

Кроме того, совсем недавно боксёрский мир стал свидетелем громкой сенсации, когда Александр Усик не оставил шансов Энтони Джошуа. И это при том, что многие скептически относились к его решению перейти в самую престижную категорию, считая, что не самые выдающиеся габариты не позволят ему конкурировать с топами дивизиона. Однако он доказал обратное и завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Не исключено, что Бивол сумеет повторить успех украинца и сотворить ещё одну сенсацию.