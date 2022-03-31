Президент WBC поддержал решение не отменять бой Бивол — Альварес

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение о проведении титульного поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
Президент WBC поддержал решение не отменять бой Бивол — Альварес
  • globallookpress.com
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com

«Было бы позором пытаться перечеркнуть или навесить ярлык на бой между Канело и Биволом. Я рад, что этот бой состоится, и, когда они выйдут на ринг, они смогут показать, что бокс намного выше политики», — приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Он назвал очень чувствительной тему санкций в отношении российских спортсменов.

«Но мы сказали, что боксёры ни в чём не виноваты. Бой не имеет ничего общего с политическим конфликтом», — заключил он.

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Бивол проведёт бой против Альвареса на «Ти-Мобайл Арене» 7 мая в Лас-Вегасе.

31-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету мексиканца — 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.

WBA из-за ситуации на Украине исключила из своего рейтинга всех российских боксёров. Однако отказалась лишать Бивола чемпионского титула.

Ранее американский тренер Джоэл Диас заявил, что Бивол может победить Альвареса.

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