Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение о проведении титульного поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Было бы позором пытаться перечеркнуть или навесить ярлык на бой между Канело и Биволом. Я рад, что этот бой состоится, и, когда они выйдут на ринг, они смогут показать, что бокс намного выше политики», — приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Он назвал очень чувствительной тему санкций в отношении российских спортсменов.

«Но мы сказали, что боксёры ни в чём не виноваты. Бой не имеет ничего общего с политическим конфликтом», — заключил он.

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Бивол проведёт бой против Альвареса на «Ти-Мобайл Арене» 7 мая в Лас-Вегасе.

31-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету мексиканца — 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.

WBA из-за ситуации на Украине исключила из своего рейтинга всех российских боксёров. Однако отказалась лишать Бивола чемпионского титула.

Ранее американский тренер Джоэл Диас заявил, что Бивол может победить Альвареса.