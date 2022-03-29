Американский тренер Диас считает, что Бивол может победить Альвареса

Американский тренер Джоэл Диас поделился прогнозом на бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«У меня в зале только пять-шесть человек работают на тяжёлом мешке, но мешок ходит ходуном только тогда, когда по нему бьёт Бивол. Я прямо чувствую вибрации после его ударов», — сказал Диас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Он также подчеркнул, что все предыдущие соперники Альвареса проходили четырёхнедельную подготовку перед боем, а у Бивола — полноценный восьминедельный лагерь.

«Все спарринг-партнёры говорят, что к Дмитрию тяжело подобраться поближе. При этом он наказывает за ошибки. Он реально мощный. Бивол быстрый, высокий, выносливый, умный и техничный. Бой может пройти всю дистанцию. Думаю, что кто-то из них упадёт в нокдаун, так как оба хорошо бьют».

7 мая Бивол проведёт бой против Альвареса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету же мексиканца 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.

Ранее российский боксёр Руслан Файфер оценил Бивола в поединке с Альваресом.