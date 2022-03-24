Файфер не считает Альвареса явным фаворитом в поединке с Биволом

Руслан Файфер оценил шансы чемпиона WBA (Super) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бивол — достаточно техничный боксёр. Я бы не назвал мексиканца явным фаворитом. Во-первых, Сауль идёт в полутяжёлый вес. Во-вторых, он будет боксировать с Биволом, который очень хорошо чувствует дистанцию. Думаю, у Альвареса будут большие проблемы», — цитирует Файфера «Матч ТВ».

Он признался, что с нетерпением ждёт предстоящего поединка, поскольку бой обязательно должен получиться захватывающим. Файфер также назвал предстоящую встречу поединком жизни для Бивола.

Поединок Бивол — Альварес должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе (США), на арене T-Mobile. Не исключается, что он может быть перенесён в Дубай (ОАЭ).

Бивол является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В случае победы россиянин может укрепиться в статусе одного из сильнейших боксёров мира.

Альварес является абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

Ранее российский боксёр Сергей Ковалёв оценил шансы Бивола в поединке против Альвареса.