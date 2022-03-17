Ковалёв считает, что Бивол должен победить абсолютного чемпиона Альвареса

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Российский боксёр Сергей Ковалёв оценил шансы суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола в поединке против абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
Ковалёв считает, что Бивол должен победить абсолютного чемпиона Альвареса
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Thomas

«Дмитрий — сейчас он свеж, давно не дрался и готов к бою. У него много времени на подготовку, и у него есть отличная возможность одержать победу, которая не далась мне», — цитирует Ковалёва boxingnews24.com.

Поединок Бивол — Альварес должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе (США), на арене T-Mobile. Не исключается, что он может быть перенесён в Дубай (ОАЭ).

Бивол является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В случае победы россиянин может укрепиться в статусе одного из сильнейших боксёров мира.

Вадим Корнилов, менеджер Бивола, выразил опасение, что поединок российского боксёра с Альваресом может не состояться из-за политической ситуации.

Ранее Финкельштейн рассказал, от чего зависит проведение реванша между Емельяненко и Харитоновым. 

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