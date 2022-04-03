Бивол заявил, что не будет делать ставку на нокаут в поединке с Альваресом

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассказал, как намерен победить мексиканца Сауля Альвареса.
Бивол заявил, что не будет делать ставку на нокаут в поединке с Альваресом
  • AP

«Я не думаю о завершении боя нокаутом. Если думать об этом, можно забыть о своих комбинациях, о своем плане. Просто нужно боксировать на ринге так же, как на тренировках. Я буду в лучшей физической форме и готов выступить на самом высоком уровне», — цитирует Бивола Boxing Scene.

Поединок Бивол — Альварес должен состояться 7 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Не исключается, что он может быть перенесён в Дубай (ОАЭ).

Бивол является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA. В случае победы россиянин может укрепиться в статусе одного из сильнейших боксёров мира.

Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Напомним, что WBA временно исключила российских боксёров из рейтинга. При этом действующие чемпионы мира сохранили свой статус.

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