На глазах 73 тысяч зрителей: как Альварес сломал Сондерсу орбитальную кость и выиграл титул WBO во втором среднем весе

Сауль Альварес одержал досрочную победу над Билли Джо Сондерсом и завоевал титул чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBO. На протяжении первых семи раундов британец оказывал достойное сопротивление мексиканцу, но в восьмом получил перелом орбитальной кости и не смог продолжить битву. Поединок прошёл в присутствии 73 132 человек, что позволило ему превзойти достижение Мухаммеда Али и Леона Спинкса и установить рекорд по посещаемости в закрытых помещениях.

Поединок между Саулем Альваресом и Билли Джо Сондерсом считался одним из самых ожидаемых в первой половине 2021 года. И не только потому, что на кону стояли сразу три чемпионских титула во втором среднем весе. Мексиканец обладал статусом одного из самых популярных боксёров в мире, что подтверждал его рекордный контракт со стриминговой компанией DAZN, а британец вёл впечатляющую серию из 30 побед подряд и многими рассматривался как один из самых неудобных оппонентов для Канело. Причина в его стиле ведения боя, предполагающем постоянные перемещения, филигранную работу джебом и удерживание соперника на дистанции. Не лучший вариант для предпочитающего биться в более открытой манере чемпиона в четырёх весовых категориях.

Огромный ажиотаж вокруг дуэли Альвареса с Сондерсом подтверждали и рекордные продажи билетов. Ещё за несколько дней до боксёрского вечера стало ясно, что поединок превзойдёт рекорд по посещаемости в закрытых помещениях, державшийся с 1978 года. Тогда ответную битву между Мухаммедом Али и Леоном Спинксом посетили 63 352 зрителя. На этот раз ожидалось по меньшей мере 65 тыс. болельщиков, однако в итоге цифры оказались ещё более впечатляющими. Аудитория проходившей на AT&T Stadium в Арлингтоне схватки составила 73 126 человек.

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Многие эксперты сходились во мнении, что в грядущей дуэли Сондерсу придётся сражаться не только с оппонентом. Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи отмечал, что судьи не рискнут отдать победу решением британцу, ведь именно мексиканец является самым высокооплачиваемым боксёром планеты, а бои с его участием приносят огромные деньги как телевещателям, так и промоутерам. Подобной позиции придерживался и действующий обладатель титула WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри, открыто призывавший арбитров непредвзято делать свою работу.

И стоит отметить, что поводы для опасений у Фьюри и Малиньяджи действительно были. Да, большую часть своих побед Канело одержал либо досрочно, либо в доминирующей манере. Однако в его послужном списке значатся и схватки, результат которых вызвал огромный резонанс в СМИ. Достаточно вспомнить дилогию с Геннадием Головкиным. Первая битва завершилась крупным скандалом из-за решения Аделаиды Бёрд отдать мексиканцу десять раундов из 12, притом что Альварес смотрелся далеко не лучшим образом и мало атаковал. Тогда это позволило ему не уступить и иметь все основания для реванша. В ответном противостоянии он выглядел увереннее и выиграл на карточках арбитров, что также было воспринято неоднозначно.

Начало поединка обошлось без сюрпризов. Канело действовал первым номером и преследовал Сондерса по всему рингу, мощно атакуя как голову, так и корпус. В свою очередь, Билли Джо активно маневрировал, «резал углы» и здорово работал джебом, раз за разом заставая врасплох Сауля. В первом раунде британец оказался немного успешнее, в чём впоследствии сошлись как официальные судьи, так и эксперт Крис Мэнникс, специально оценивавший данный поединок для DAZN. И это несмотря на то, что в первом раунде именно мексиканец отметился большим числом попаданий (9:5).

Возможно, решение судей отдать первый раунд Сондерсу было продиктовано его активностью. Пусть до цели дошли далеко не все из выброшенных им 28 ударов, но на этом фоне Альварес с его 13 попытками казался довольно зажатым. Однако в перерыве команда мексиканца сделала соответствующие выводы и два следующих отрезка остались за ним. Да, Сауль по-прежнему бил меньше, но выглядел более агрессивным и заряженным на борьбу, чем в первые три минуты. Подкупало и то, что, в отличие от Билли Джо, он предпочитал бить на силу, вследствие чего каждое попадание несло в себе угрозу нокаута.

Альварес владел солидным преимуществом вплоть до окончания четвёртого отрезка, по ходу которого он не только исполнил в три раза больше точных ударов, но и настиг Сондерса мощнейшим правым апперкотом. Могло показаться, что в ближайших раундах Канело разовьёт успех, но на деле всё сложилось иначе. Билли Джо вновь перехватил инициативу и последующие девять минут провёл крайне впечатляюще.

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Сондерс кружил по рингу, джебом удерживая Альвареса на дистанции, а когда тот немного застаивался, мгновенно бросался в наступление. С пятого по седьмой раунд он суммарно попал 31 раз — на 13 больше Канело. Британец не позволял оппоненту расслабляться даже в клинче. В одном из эпизодов мексиканец зазевался после разрыва захвата и пропустил левый в челюсть. Но даже это не позволило Билли Джо склонить судей на свою сторону. Лишь Тим Читэм отдал ему два отрезка из трёх, в то время как Глен Фельдман и Макс Делука — один.

Альварес почувствовал, что рискует проиграть этот поединок, поэтому в восьмом раунде активно пошёл вперёд. Одним из первых тревожных звоночков для Сондерса стал разящий правый апперкот, заставивший его спасаться в клинче. Канело почувствовал, что соперник «поплыл», и лишь усилил давление, успевая не только осыпать Билли Джо ударами, но и обращаться к болельщикам. Вплоть до конца трёхминутки он буквально избивал соперника фирменными боковыми и пресекал любые попытки контратаковать. В результате британец с большим трудом дотерпел до гонга, а под его правым глазом образовалась гематома.

Как оказалось впоследствии, в ходе восьмого раунда Альварес сломал Сондерсу орбитальную кость, что помешало ему продолжить битву. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что Билли Джо с трудом мог видеть правым глазом, и даже старания катмена не помогли ему решить проблему. Канело выиграл техническим нокаутом и не только одержал 56-ю победу в карьере, но и завоевал третий титул во втором среднем весе — по версии WBO. От звания абсолютного чемпиона в данной категории его отделяет лишь победа над обладателем звания IBF Калебом Плантом. После окончания битвы Сауль выразил желание помериться силами с непобеждённым американцем.