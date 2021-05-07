Курбанов победил Смита и завоевал пояс WBO International

Россиянин Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе британцем Лиамомо Смитом в поединке за пояс WBO International.

Поединок, прошедший в Екатеринбурге, продолжался все 12 раундов и завершился победой россиянина решением судей.

Для 25-летнего Курбанова эта победа стала 22-й в карьере при отсутствии поражений, она позволит ему подняться с пятого на второе место в рейтинге WBO.

32-летний Смит, удерживавший чемпионский пояс WBO с 2015 по 2016 год, потерпел третье поражение при 29 победах.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалёв может провести следующий бой в России.