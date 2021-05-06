Ковалёв может провести следующий бой в России

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв может провести свой следующий бой в России.

Об этом сообщил представитель команды Ковалёва, слова которого передаёт ТАСС.

«Но есть и другие варианты», — добавил представитель боксёра.

В последний раз 38-летний Ковалёв появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В январе 2021 года он приостановил карьеру из-за положительной допинг-пробы. В общей сложности в послужном списке Ковалёва 34 победы, 29 из которых — нокаутом, четыре поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв объявил о возобновлении боксёрской карьеры.