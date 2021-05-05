Ковалёв объявил о возобновлении боксёрской карьеры

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв объявил о возобновлении спортивной карьеры после вынужденной паузы из-за положительного теста на допинг.
Ковалёв объявил о возобновлении боксёрской карьеры
  • © РИА Новости

«Слава богу, всё уже позади, и я возвращаюсь к своей боксёрской карьере», — написал Ковалёв в Instagram.

В январе стало известно, что Ковалёв провалил два допинг-теста. В его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Возвращение боксёра стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг.

В последний раз 38-летний Ковалёв появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Ранее Ковалёв заявил о желании провести реванш с Альваресом.

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