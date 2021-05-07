Сорванная бейсболка и потасовка: как Джейк Пол стал участником конфликта на дуэли взглядов брата с Мейвезером

Дуэль взглядов с участием Флойда Мейвезера и Логана Пола завершилась скандалом. По окончании мероприятия экс-чемпион мира по боксу устроил с братом будущего оппонента Джейком Полом перепалку, в ходе которой тот сорвал с бейсболку с головы непобеждённого боксёра. Между ними завязалась потасовка, и в результате известный блогер, по его словам, получил по лицу от одного из телохранителей Мейвезера.

Флойд Мейвезер и Логан Пол продолжают подогревать интерес в преддверии их выставочного поединка, который пройдёт 6 июня на 80-тысячном Hard Rock Stadium в Майами. За месяц до назначенного срока будущие соперники провели дуэль взглядов и попутно устроили импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой обменялись рядом жёстких комментариев. Однако самое обсуждаемое событие произошло уже по окончании официальной части мероприятия, когда непобеждённый американский боксёр устроил потасовку с Джейком Полом.

Встреча лицом к лицу Мейвезера и Пола-старшего изначально обещала стать крайне любопытным событием. Оба славятся эпатажным поведением и отлично знают, как подогревать интерес к своей персоне. Достаточно вспомнить, как в своё время Флойд чуть было не подрался с Виктором Ортисом и Шейном Мосли на аналогичных мероприятиях, а впоследствии конфликтовал с Конором Макгрегором в преддверии их битвы. Масла в огонь подливало и присутствие на арене Джейка Пола, в последнее время успевшего привлечь к себе внимание ряда профессиональных бойцов ММА. Начинающий боксёр не только побил экс-чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена и экс-баскетболиста «Нью-Йорк Никс» Нэйта Робинсона, но и чуть было не подрался с бывшим обладателем титулов UFC Дэниелем Кормье.

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Тем не менее официальная часть дуэли взглядов оказалась небогатой на события. В отличие от своего брата, Логан Пол вёл себя гораздо более уравновешенно, а поначалу и вовсе не провоцировал легендарного боксёра. Безусловно, будущие оппоненты обменялись парой колкостей, но дальше этого дело не пошло. Известный блогер демонстративно держал руки за спиной и всем своим видом показывал, что не намерен нагнетать атмосферу.

Наоборот, на этот раз в роли агрессора выступал именно Мейвезер, который в довольно жёсткой манере высказался не только о Логане Поле, но и о его брате Джейке. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях усомнился в мастерстве блогеров и заявил, что способен побить обоих за один вечер.

«У нас тут два липовых бойца... Каждый волен думать что хочет. Приходите и смотрите (бой. — RT) 6 июня. Я занимаюсь этим делом 25 лет. Я намерен драться и с тем, и с другим в один и тот же вечер», — сказал Мейвезер.

Пол ответил, что 44-летний Мейвезер слишком стар для выступлений на ринге. Впоследствии блогер пошёл дальше и напомнил о давних обвинениях в домашнем насилии в адрес боксёра. Так, в ходе общения он сказал: «Я знаю, что ты сделал со своей женой». Стоит отметить, что за последние 20 лет Флойд неоднократно привлекался за подобные правонарушения, а последний из известных случаев был зафиксирован в 2010 году. Тогда в полицию обратилась его бывшая жена Джози Харрис, погибшая в результате передозировки наркотиков в июне 2020 года.

Публика активно отреагировала на выпад Пола, чего не скажешь о Мейвезере. Непобеждённый боксёр не стал отвечать на высказывания оппонента и продолжил рассуждать о его перспективах в будущей схватке. Флойд пообещал одержать победу нокаутом, но Логан лишь посмеялся над подобным заявлением и напомнил, что в последний раз тот выигрывал досрочно в 2011 году.

«Лучший боец в мире ни черта обо мне не знает. Обидно, что всё (внимание. — RT) достанется какому-то ютьюберу», — ответил Пол.

Впоследствии соперники немного попозировали перед камерами и переключились на общение с журналистами. Казалось, ничего примечательного уже не произойдёт, но в ходе одного из интервью лицом к лицу с Мейвезером оказался младший брат Логана — Джейк Пол. Между ними возник конфликт, в разгар которого блогер сорвал бейсболку с головы боксёра и попытался убежать.

Однако далеко уйти ему не удалось. Мейвезер в несвойственной для себя манере крайне эмоционально отреагировал на действия Пола-младшего и бросился в погоню. Между ними завязалась потасовка, но охране ценой огромных усилий удалось не допустить бойни и развести боксёров по разным углам. Вмешаться в драку пытался и Логан, но его удалось сдержать.

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Уже после инцидента Джейк Пол заявил, что в ходе потасовки «получил удар по лицу от одного из 30 охранников Мейвезера», а также объяснил своё поведение.

«Я украл у него кепку, потому что он крадёт у людей деньги своими скучными боями... На улицах уже поговаривают, что Флойд собирается отправить за мной своих молодчиков, чтобы меня убить или покалечить... Если я умру, знайте: я умер из-за кепки», — цитирует Пола-младшего BoxingScene.

В среде поклонников единоборств конфронтацию Мейвезера и Пола восприняли по-разному. Некоторые предположили, что драка была подстроена и стала лишь очередным способом раскрутки будущего боя между Флойдом и Логаном, а в будущем, возможно, и дуэли с Джейком. При этом далеко не все профессиональные бойцы оценили действия обоих положительно. Так, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор жёстко раскритиковал своего бывшего визави.

«Эй, Леонард Эллербе, какого хрена творит этот Флойд? Пацан калачиком свернулся, ни разу в ответ не дёрнулся, а Флойд всё носится, крутого из себя корчит. Парнишка выправил для Флойда нелепую ситуацию, в которой тот оказался. Пусть спасибо скажет. Стыдно! Как профессионал профессионалу говорю: стыдно. Ему за этот бой и $10 млн не светит, и он сам это знает. Он уже однажды отменялся. Мир следит за этим через Twitter», — написал Макгрегор.

С ирландцем согласился и экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг. Он сказал, что подобные инциденты бросают тень на старейший вид единоборств.