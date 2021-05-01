В попытке привлечь аудиторию: что означает для бокса предстоящий бой Мейвезера с блогером Полом

6 июня в Майами состоится поединок между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером — младшим и известным блогером Логаном Полом. Показательный бой продлится шесть раундов и обещает стать одним из самых обсуждаемых событий года в боксе. Тем не менее его проведение указывает на наличие серьёзных проблем в этом виде единоборств.

Флойд Мейвезер и Логан Пол официально уладили все вопросы и договорились о проведении боя по правилам бокса в 2021 году. Изначально схватка должна была состояться в феврале, но из-за коронавируса была перенесена на более поздний срок. Как только в отдельных американских штатах начали разрешать болельщикам активно заполнять арены на различного рода мероприятиях, легендарный боксёр и известный блогер активизировались и объявили, что сойдутся в ринге в начале лета. Несмотря на тот факт, что данное событие обещает стать одним из самых обсуждаемых в мире спорта и продемонстрировать отличные продажи PPV, оно также указывает на наличие системных проблем в старейшем виде единоборств.

В целом решение Мейвезера подраться с Полом вряд ли вызвало удивление у любителей бокса. Флойд не зря носит прозвище Деньги и неоднократно подтверждал, что ставит возможность заработать превыше всего. Даже своей репутации, которая за последние годы заметно пошатнулась. Проведение битвы с Конором Макгрегором ещё можно оправдать — на тот момент ирландец не только владел двумя поясами UFC и слыл одним из сильнейших ударников в ММА, но также имел немалый опыт выступлений на ринге. Но его намерение устроить показательную схватку с Тенсином Насукавой вызвало гораздо большее неодобрение. Японец не имел опыта в данном виде спорта и ожидаемо не сумел ничего противопоставить экс-чемпиону мира. Как итог, сражение продлилось всего 140 секунд и больше напоминало избиение, а американец заработал самые лёгкие $9 млн в карьере.

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Если брать в расчёт боксёрские навыки, то Пол недотягивает не только до Макгрегора, но не может находиться в одном ряду даже с Насукавой. Всё же японец является профессиональным спортсменом и отлично знает, что такое соревноваться на высоком уровне. Он не только пробовал свои силы в ММА-промоушене Rizin, но также является многократным чемпионом мира по кикбоксингу. Гораздо более впечатляющее резюме, чем у Логана. Для сравнения, американец лишь раз оказывался на ринге и проиграл раздельным решением британскому блогеру KSI.

Безусловно, понять логику Мейвезера несложно. Если верить его словам, то за шестираундовый выставочный бой с Полом он заработает порядка $100 млн. И это с учётом того, что поединок вряд ли продлится так долго. Флойд может быть не настроен тратить лишнее время и захочет побыстрее расправиться с работой. Пусть он никогда не считался ярким нокаутёром (27 из 50 побед были одержаны досрочно), но не стоит это учитывать. Тогда ему противостояли легенды спорта вроде Мэнни Пакьяо, Оскара де ла Хойи, Шейна Мозли и Сауля Альвареса. На этот раз уровень оппонента будет значительно ниже.

Неудивительно, что поединок между Мейвезером и Полом вызывает волну критики со стороны профессиональных боксёров и промоутеров. Тот же Альварес назвал глупой идею проведения подобной битвы, а президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что организация подобного противостояния указывает на наличие серьёзных проблем в боксе.

«Когда меня спрашивают о нынешнем состоянии бокса — вот и ответ. Разве не этого парнишку отделал геймер из Англии... А теперь он собирается драться с Флойдом Мейвезером?» — цитирует Уайта Daily Star.

И с мнением главы Абсолютного бойцовского чемпионата сложно не согласиться. Встреча Мейвезера и Пола очень отдалённо напоминает спортивное состязание и практически лишена интриги. Да, сам блогер высоко оценивает свои навыки и всерьёз считает, что солидное превосходство в росте и весе поможет ему «переломить соперника пополам».

Действительно, он выше на 15 см и в среднем весит почти на 20 кг больше, но всё это вряд ли станет ключевым фактором в дуэли с одним из величайших боксёров в истории. Наоборот, для самого Логана поражение станет гораздо более обидным, а в глазах болельщиков будет выглядеть сокрушительным.

Тем примечательнее, что сейчас некоторые эксперты всерьёз говорят о том, что Пол способен не только навязать конкуренцию профессиональному боксёру, но даже создать ему серьёзные проблемы на ринге. Одним из таких является экс-чемпион мира в полусреднем весе Виктор Ортис, который сам был бит Мейвезером в 2011 году.

«Я знаю, что знаю, и вижу, что вижу. В каком-то смысле я хочу сказать, что он доставит Флойду хлопот. Говорю вам, бой будет интересным. Мы пару раз обсуждали с ним Флойда. Я привёл ему простые аргументы: «Флойд — это Флойд, но тебя не остановить. Ты на другом уровне». Я всем сердцем верю, что Флойду придётся непросто. Логан хорошо боксирует, на его стороне сила, скорость, длина рук, и сейчас он научился двигаться», — сказал Ортис.

Несомненно, во многом высокие ожидания от выступления Логана основаны на успехах его младшего брата Джейка, за последние 15 месяцев одержавшего три досрочные победы на ринге. Он поочерёдно взял верх над блогером AnEsonGib, бывшим баскетболистом команды «Нью-Йорк Никс» и победителем данк-контеста НБА Нейтом Робинсоном, но наибольший резонанс вызвал его успех в битве с экс-чемпионом Bellator и ONE FC Беном Аскреном. Поединок продлился менее двух минут и завершился сокрушительным нокаутом бывшего бойца ММА, а продажи PPV данного шоу составили порядка 1,5 млн — десятый результат в истории бокса.

Нет оснований сомневаться, что Мейвезер и Пол-старший имеют шансы превзойти данные показатели. Флойд до сих пор остаётся лидером по продажам платных трансляций среди профессиональных боксёров и наверняка сможет обеспечить повышенное внимание и к этой схватке. И это совместно с Логаном, чья аудитория на YouTube составляет около 23 млн человек. Данное сражение обещает если не установить рекорд по числу купленных PPV, то как минимум оказаться в пятёрке. И именно этот факт демонстрирует, в насколько тяжёлом положении находится старейший вид единоборств в настоящий момент.

Если посмотреть на список самых продаваемых боёв в истории, то в нём не окажется ни одного полноценного боксёрского поединка, прошедшего в последние пять лет. Сражение Мейвезера с Макгрегором не в счёт, ведь один из участников представлял другой вид спорта. Помимо прочего, с 2007 года планку в 1,5 млн PPV удавалось преодолевать лишь Флойду. Это говорит не только о популярности самого экс-чемпиона мира, но также об отсутствии по-настоящему звёздных спортсменов.

Если в конце XX века болельщики с нетерпением ждали битв с участием Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, то в последние годы ажиотаж возникает исключительно вокруг боёв Мейвезера. Да, также можно отметить Сауля Альвареса и Энтони Джошуа, но их показатели заметно ниже. При этом не стоит забывать, что популярность мексиканца во многом обусловлена тем, что в 2013 году он получил шанс помериться силами с Флойдом.

В связи с тем что в современном боксе практически отсутствуют звёзды, способные собирать стадионы, промоутерам и стриминговым компаниям гораздо выгоднее устраивать схватки с участием блогеров и известных в прошлом бойцов. Это фактически подтвердил и Эдди Хирн, выразивший мнение, что сейчас не может позволить себе организовывать бои, не способные обеспечить внимание большого числа фанатов. По его словам, спортсмен убивает спорт, если получает целое состояние за выход в ринг, но при этом не приносит доход вещателю.

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И с этим сложно не согласиться. В последнее время число раскрученных бойцов и резонансных схваток резко снизилось. Тот же Теренс Кроуфорд по праву считается одним из величайших боксёров современности, но не привлекает фанатов к экранам. Так, платную трансляцию его битвы с Амиром Ханом приобрели около 150 тыс. человек — почти в три раза меньше ожидаемого. При этом братья-чемпионы Джермелл и Джермалл Чарло и вовсе смогли обеспечить лишь 100 тыс. проданных PPV.

Таким образом, проведение показательного боя между Мейвезером и Полом хоть и является оправданным шагом для промоутеров, но всё равно не делает положительную рекламу боксу. Наоборот, этот факт лишь указывает на то, что для привлечения аудитории и продажи трансляций вещателям необходимо привлекать пусть и легендарных, но уже завершивших карьеру боксёров, а также популярных блогеров.

Весьма опрометчиво полагать, что просмотр подобной дуэли сможет оказать положительное влияние на развитие бокса и обеспечить увеличение числа фанатов. Персональные поклонники Пола вряд ли в один момент полюбят спорт, а болельщикам-ветеранам вряд ли придётся по душе подобное мероприятие. Наоборот, это может нанести удар по репутации спорта, так как продемонстрирует, что для возможности подраться с Мейвезером достаточно быть не сильным атлетом, а просто знаменитостью.